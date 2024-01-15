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Компания из Москвы начала производить элементы мебели - РИА Новости, 15.01.2024
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:15 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/moskva-1921398083.html
Компания из Москвы начала производить элементы мебели
Компания из Москвы начала производить элементы мебели - РИА Новости, 15.01.2024
Компания из Москвы начала производить элементы мебели
Столичная компания, изготавливающая наружную рекламу, начала выпускать элементы мебели, специалисты производства уже изготовили более 20 заказов, заявил министр РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:15
2024-01-15T13:15
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
владислав овчинский
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Столичная компания, изготавливающая наружную рекламу, начала выпускать элементы мебели, специалисты производства уже изготовили более 20 заказов, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.По его словам, в настоящий момент на территории столичного мегаполиса функционируют более 4 тысяч промплощадок, где трудятся более 720 тысяч человек. "Предприятия занимают новые ниши, стремятся расширять производства, увеличивать ассортимент и объем выпускаемой продукции. Например, компания "РЕКЛАМА-НЕКСТ", основная деятельность которой направлена на изготовление рекламных вывесок, открыла направление по производству мебельных элементов. Производитель изготавливает различные части мебели и отдает заказчику для дальнейшей сборки. Предприятие уже выполнило свыше 20 подобных заказов", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.Данная организация свыше 10 лет занимается изготовлением наружной рекламы. Специалисты предприятия разрабатывают, изготавливают и устанавливают наружную рекламу, а также различные вывески. Продукцию они выпускают из различных материалов – дерева, оргстекла, пластика и так далее. В прошлом году в компании и начали производить части мебели из различных древесных плит. Эти элементы нужны при сборке шкафов, столов, кроватей, скамеек и другой мебели.Как рассказала гендиректор организации Дина Дерновая, предприятие открыло новое направление по производству мебели целиком и отдельных ее частей. При этом у компании есть собственное оборудование, на котором выполняют работы по изготовлению. Все элементы производятся под запросы заказчика.В столице – развитое производство. Каждый год в мегаполисе начинают свою деятельность до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Новые компании производят различные товары – начиная от одежды и заканчивая лекарствами.
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москва, владислав овчинский
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Владислав Овчинский

Компания из Москвы начала производить элементы мебели

© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИППГлава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Предоставлено пресс-службой ДИПП
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Столичная компания, изготавливающая наружную рекламу, начала выпускать элементы мебели, специалисты производства уже изготовили более 20 заказов, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский.
По его словам, в настоящий момент на территории столичного мегаполиса функционируют более 4 тысяч промплощадок, где трудятся более 720 тысяч человек.
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"Предприятия занимают новые ниши, стремятся расширять производства, увеличивать ассортимент и объем выпускаемой продукции. Например, компания "РЕКЛАМА-НЕКСТ", основная деятельность которой направлена на изготовление рекламных вывесок, открыла направление по производству мебельных элементов. Производитель изготавливает различные части мебели и отдает заказчику для дальнейшей сборки. Предприятие уже выполнило свыше 20 подобных заказов", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба ДИПП.
Данная организация свыше 10 лет занимается изготовлением наружной рекламы. Специалисты предприятия разрабатывают, изготавливают и устанавливают наружную рекламу, а также различные вывески. Продукцию они выпускают из различных материалов – дерева, оргстекла, пластика и так далее. В прошлом году в компании и начали производить части мебели из различных древесных плит. Эти элементы нужны при сборке шкафов, столов, кроватей, скамеек и другой мебели.
Как рассказала гендиректор организации Дина Дерновая, предприятие открыло новое направление по производству мебели целиком и отдельных ее частей. При этом у компании есть собственное оборудование, на котором выполняют работы по изготовлению. Все элементы производятся под запросы заказчика.
В столице – развитое производство. Каждый год в мегаполисе начинают свою деятельность до 50 средних и крупных предприятий, а еще примерно 100 малых. Новые компании производят различные товары – начиная от одежды и заканчивая лекарствами.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВладислав Овчинский
 
 
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