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В Москве мошенники похитили детское питание на сто миллионов рублей - РИА Новости, 15.01.2024
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14:45 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/moshenniki-1921430010.html
В Москве мошенники похитили детское питание на сто миллионов рублей
В Москве мошенники похитили детское питание на сто миллионов рублей - РИА Новости, 15.01.2024
В Москве мошенники похитили детское питание на сто миллионов рублей
Полицейские задержали мошенников, которые похитили у крупной торговой сети в Москве детское питание на 100 миллионов рублей и перепродали по своим каналам,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:45
2024-01-15T14:45
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Полицейские задержали мошенников, которые похитили у крупной торговой сети в Москве детское питание на 100 миллионов рублей и перепродали по своим каналам, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк. "Предварительно установлено, что сотрудница головного офиса крупной торговой сети заказывала у компании-партнера подарочные карты ритейлера. Затем, используя служебное положение, активировала их и программным путем увеличивала баланс на значительные суммы. При этом денежные средства на карты она не вносила. Затем двое сообщников оплачивали с помощью этих карт в магазинах компании смесь для детского питания, после чего реализовывали ее по своим каналам", - рассказала Волк. По ее словам, ущерб компании превысил 100 миллионов рублей. Полицейские задержали сотрудницу торговой сети и двоих предполагаемых соучастников. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение, они под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20231018/pokhmele-1903550485.html
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происшествия, москва, россия, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Ирина Волк
В Москве мошенники похитили детское питание на сто миллионов рублей

В Москве задержали похитивших детское питание на сто миллионов рублей мошенников

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Полицейские задержали мошенников, которые похитили у крупной торговой сети в Москве детское питание на 100 миллионов рублей и перепродали по своим каналам, сообщила журналистам представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Предварительно установлено, что сотрудница головного офиса крупной торговой сети заказывала у компании-партнера подарочные карты ритейлера. Затем, используя служебное положение, активировала их и программным путем увеличивала баланс на значительные суммы. При этом денежные средства на карты она не вносила. Затем двое сообщников оплачивали с помощью этих карт в магазинах компании смесь для детского питания, после чего реализовывали ее по своим каналам", - рассказала Волк.
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По ее словам, ущерб компании превысил 100 миллионов рублей. Полицейские задержали сотрудницу торговой сети и двоих предполагаемых соучастников.
Возбуждены уголовные дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которые соединены в одно производство.
Фигурантам предъявлено обвинение, они под подпиской о невыезде.
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