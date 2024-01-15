Рейтинг@Mail.ru
Эксперт подсчитал, сколько жителям Молдавии приходится тратить на питание - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:58 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/moldaviya-1921336307.html
Эксперт подсчитал, сколько жителям Молдавии приходится тратить на питание
Эксперт подсчитал, сколько жителям Молдавии приходится тратить на питание - РИА Новости, 15.01.2024
Эксперт подсчитал, сколько жителям Молдавии приходится тратить на питание
Жители Молдавии тратят большую часть своего семейного бюджета, более 40%, на продукты питания из-за бедности, и чем беднее страна, тем выше доля расходов на еду РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:58
2024-01-15T00:58
молдавия
украина
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg
КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Жители Молдавии тратят большую часть своего семейного бюджета, более 40%, на продукты питания из-за бедности, и чем беднее страна, тем выше доля расходов на еду у рядового гражданина, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ. Ранее пресс-служба Национального бюро статистики Молдавии (НБС) сообщила, что средние потребительские цены в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 4,2%, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары - на 4,6% и услуги, оказываемые населению, - на 2,5%. "Если на еду тратится менее 20% бюджета семьи, считается, что она представляет средний класс общества. В ЕС на еду тратится в среднем 14,3% семейного бюджета. Республика Молдова и Украина, страны-кандидаты в ЕС, тратят 42% - больше всех стран ЕС и стран, которые хотят войти в ЕС &lt;…&gt; Мы тратим больше всего на продукты питания, потому что мы бедная страна", - сказал Ионицэ журналистам. По словам эксперта, 20% самых богатых жителей республики тратят на еду 30,3% от своих доходов. Остальные 20% - чуть более 42%, еще 20% - более 47%. Остальные 20% - почти 52%, а последние 20% - почти 57%. В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, связанные с увеличением цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни.
https://ria.ru/20240112/moldaviya-1921032417.html
https://ria.ru/20240112/sandu-1920900314.html
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d24c9919a230ce6a26272390a2535a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, украина, евросоюз, в мире
Молдавия, Украина, Евросоюз, В мире
Эксперт подсчитал, сколько жителям Молдавии приходится тратить на питание

Эксперт Ионицэ: молдаване из-за бедности тратят более 40% бюджета на питание

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 15 янв - РИА Новости. Жители Молдавии тратят большую часть своего семейного бюджета, более 40%, на продукты питания из-за бедности, и чем беднее страна, тем выше доля расходов на еду у рядового гражданина, считает эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
Ранее пресс-служба Национального бюро статистики Молдавии (НБС) сообщила, что средние потребительские цены в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 4,2%, в том числе на продовольственные и непродовольственные товары - на 4,6% и услуги, оказываемые населению, - на 2,5%.
Вид на Кишинев - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Евродепутат считает, что Молдавия вышла из сферы влияния России
12 января, 18:40
"Если на еду тратится менее 20% бюджета семьи, считается, что она представляет средний класс общества. В ЕС на еду тратится в среднем 14,3% семейного бюджета. Республика Молдова и Украина, страны-кандидаты в ЕС, тратят 42% - больше всех стран ЕС и стран, которые хотят войти в ЕС <…> Мы тратим больше всего на продукты питания, потому что мы бедная страна", - сказал Ионицэ журналистам.
По словам эксперта, 20% самых богатых жителей республики тратят на еду 30,3% от своих доходов. Остальные 20% - чуть более 42%, еще 20% - более 47%. Остальные 20% - почти 52%, а последние 20% - почти 57%.
В 2022 году инфляция в Молдавии достигла рекордных 30,2%. С мая того же года в Молдавии проходят антиправительственные акции протеста, связанные с увеличением цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокой инфляцией и падением уровня жизни.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Идеологией президента Молдавии стали милитаризм и диктатура, заявил эксперт
12 января, 12:22
 
МолдавияУкраинаЕвросоюзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала