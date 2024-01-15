https://ria.ru/20240115/migranty-1921357867.html

В Мексике обнаружили более 700 нелегальных мигрантов на складе

В Мексике обнаружили более 700 нелегальных мигрантов на складе - РИА Новости, 15.01.2024

В Мексике обнаружили более 700 нелегальных мигрантов на складе

Национальный институт миграции Мексики в воскресенье сообщил, что обнаружил совместно с местными правоохранительными органами более 700 нелегальных мигрантов,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:14

2024-01-15T09:14

2024-01-15T09:22

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Национальный институт миграции Мексики в воскресенье сообщил, что обнаружил совместно с местными правоохранительными органами более 700 нелегальных мигрантов, включая 75 детей, на складе в штате Тласкала. "Национальный институт миграции... оказал помощь 726 мигрантам из Гватемалы, Гондураса, Сальвадора, Эквадора и Никарагуа, которые были на складе в муниципалитете Куаксомулько штата Тласкала", - говорится в заявлении института, опубликованном на сайте правительство Мексики. По данным института, среди мигрантов были также 75 детей. Отмечается, что местные правоохранительные органы задержали на месте четырех предполагаемых перевозчиков нелегальных мигрантов. Число нелегальных пересечений границы США и Мексики достигло рекордного уровня. Вопрос охраны границы даже стал камнем преткновения при рассмотрении проекта о новой помощи Киеву. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.

https://ria.ru/20230426/britaniya-1867768899.html

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в мире, мексика, гватемала (республика), сша