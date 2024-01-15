https://ria.ru/20240115/mezhdunarodnye_rezervy-1921346571.html
Центробанки скрыли почти триллион долларов международных резервов
Центробанки скрыли почти триллион долларов международных резервов - РИА Новости, 15.01.2024
Центробанки скрыли почти триллион долларов международных резервов
Центробанки в третьем квартале прошлого года сократили международные валютные активы на более чем 160 миллиардов долларов, одновременно увеличив резервы со... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:06
2024-01-15T06:06
2024-01-15T06:06
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Центробанки в третьем квартале прошлого года сократили международные валютные активы на более чем 160 миллиардов долларов, одновременно увеличив резервы со скрытой валютной структурой - до максимальных за пять лет 920 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда. Согласно данным организации, объем резервов, валютная структура которых не раскрывается, вырос на 3,7% - до 920 миллиардов долларов, что стало максимальным со второго квартала 2018 года уровнем. Их доля в общем объеме международных валютных активов увеличилась на 0,4 процентного пункта, до 7,73%. В целом международные резервы Центробанков в июле-сентябре прошлого года сократились на 1,3% - до 11,9 триллиона долларов с 12,06 триллиона долларов. Это стало первым сокращением с третьего квартала 2022 года. Наиболее значительно в третьем квартале прошлого года сократился объем резервов в китайских юанях - на 4,7%, до 260,1 миллиарда долларов, и в швейцарских франках - на 4,5%, до 20,3 миллиарда долларов. При этом валютой, доля которой упала сильнее всего, стал доллар - на 0,26 процентного пункта, до 59,17%. Одновременно продолжила уменьшаться и доля евро - на 0,17 процентного пункта, до 19,58%. В то же время вырос объем резервов в австралийских долларах - на 1,2%, до 222,4 миллиарда долларов, а также в японских иенах - на 0,3%, до 598,7 миллиарда долларов. Интересно, что сильнее всего как в абсолютном, так и в долевом выражении выросли международные активы в нерезервных валютах: их объем подскочил сразу на 5,7% - до максимальных за все время 426,6 миллиарда долларов, а доля подросла на 0,27 процентного пункта - до 3,89%.
https://ria.ru/20230406/rezervy-1863426470.html
https://ria.ru/20231225/tsentrobank-1917844966.html
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экономика
Центробанки скрыли почти триллион долларов международных резервов
Центробанки увеличили резервы со скрытой валютной структурой до $920 миллиардов
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Центробанки в третьем квартале прошлого года сократили международные валютные активы на более чем 160 миллиардов долларов, одновременно увеличив резервы со скрытой валютной структурой - до максимальных за пять лет 920 миллиардов долларов, следует из анализа РИА Новости данных Международного валютного фонда.
Согласно данным организации, объем резервов, валютная структура которых не раскрывается, вырос на 3,7% - до 920 миллиардов долларов, что стало максимальным со второго квартала 2018 года уровнем. Их доля в общем объеме международных валютных активов увеличилась на 0,4 процентного пункта, до 7,73%.
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В целом международные резервы Центробанков в июле-сентябре прошлого года сократились на 1,3% - до 11,9 триллиона долларов с 12,06 триллиона долларов. Это стало первым сокращением с третьего квартала 2022 года.
Наиболее значительно в третьем квартале прошлого года сократился объем резервов в китайских юанях - на 4,7%, до 260,1 миллиарда долларов, и в швейцарских франках - на 4,5%, до 20,3 миллиарда долларов. При этом валютой, доля которой упала сильнее всего, стал доллар - на 0,26 процентного пункта, до 59,17%. Одновременно продолжила уменьшаться и доля евро - на 0,17 процентного пункта, до 19,58%.
В то же время вырос объем резервов в австралийских долларах - на 1,2%, до 222,4 миллиарда долларов, а также в японских иенах - на 0,3%, до 598,7 миллиарда долларов.
Интересно, что сильнее всего как в абсолютном, так и в долевом выражении выросли международные активы в нерезервных валютах: их объем подскочил сразу на 5,7% - до максимальных за все время 426,6 миллиарда долларов, а доля подросла на 0,27 процентного пункта - до 3,89%.
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