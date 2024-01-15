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"Лукойл" намерен завершить ремонт на Нижегородском НПЗ до весны - РИА Новости, 15.01.2024
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14:04 15.01.2024 (обновлено: 14:05 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/lukoyl-1921421548.html
"Лукойл" намерен завершить ремонт на Нижегородском НПЗ до весны
"Лукойл" намерен завершить ремонт на Нижегородском НПЗ до весны - РИА Новости, 15.01.2024
"Лукойл" намерен завершить ремонт на Нижегородском НПЗ до весны
"Лукойл" будет стремиться завершить ремонт на установке каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ до весны, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:04
2024-01-15T14:05
экономика
москва
лукойл
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Лукойл" будет стремиться завершить ремонт на установке каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ до весны, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. "У "Лукойла" в январе вышла из строя установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин, рассказали несколько собеседников "Коммерсанта". По их словам, причиной ее остановки 4 января стала поломка иностранного компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за западных санкций. Собеседники... утверждают, что "Лукойл" будет стремиться завершить ремонт на этой установке до весны", - говорится в материале. Всего на Нижегородском НПЗ две установки каталитического крекинга, введенные в строй в 2010 и 2015 годах. Сейчас выведена из строя более старая установка. При этом 26 декабря, как уточняют собеседники "Коммерсанта", произошла поломка и на установке, введенной в 2015 году, но ее с тех пор удалось запустить на меньшей мощности. Кроме того, 21 декабря сам "Лукойл" сообщал о возгорании на одной из установок. Авария стала первым известным случаем, когда нехватка оборудования из-за международных санкций может привести к "выпадению производства" значительного объема высокооктанового топлива, подчёркивает издание. А Нижегородский НПЗ важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Так, в Москву бензин доставлялся по трубопроводу, и "компенсационные партии" с других НПЗ, скорее всего, придется везти по железной дороге, что приведет к значительному удорожанию сроков и стоимости доставки. Также источники "Коммерсанта" отмечают, что "Лукойл" с 10 января остановил продажи бензина Аи-95 на бирже, и в результате биржевая стоимость топлива пошла вверх. По мнению двух источников газеты, такая тактика нефтекомпании объясняется желанием обеспечить топливом собственные АЗС. Однако это провоцирует участников рынка запасаться топливом.
https://ria.ru/20231227/lukoyl-1918378715.html
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экономика, москва, лукойл, аи-95
Экономика, Москва, ЛУКОЙЛ, АИ-95
"Лукойл" намерен завершить ремонт на Нижегородском НПЗ до весны

"Лукойл" намерен завершить ремонт на установке Нижегородского НПЗ до весны

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд компании "Лукойл". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Лукойл" будет стремиться завершить ремонт на установке каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ до весны, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
"У "Лукойла" в январе вышла из строя установка каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ, которая позволяет выпускать высокооктановый бензин, рассказали несколько собеседников "Коммерсанта". По их словам, причиной ее остановки 4 января стала поломка иностранного компрессорного оборудования, которое невозможно заменить в ближайшее время из-за западных санкций. Собеседники... утверждают, что "Лукойл" будет стремиться завершить ремонт на этой установке до весны", - говорится в материале.
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Всего на Нижегородском НПЗ две установки каталитического крекинга, введенные в строй в 2010 и 2015 годах. Сейчас выведена из строя более старая установка. При этом 26 декабря, как уточняют собеседники "Коммерсанта", произошла поломка и на установке, введенной в 2015 году, но ее с тех пор удалось запустить на меньшей мощности. Кроме того, 21 декабря сам "Лукойл" сообщал о возгорании на одной из установок.
Авария стала первым известным случаем, когда нехватка оборудования из-за международных санкций может привести к "выпадению производства" значительного объема высокооктанового топлива, подчёркивает издание. А Нижегородский НПЗ важен для обеспечения Московского региона, на который приходится около 30% потребления бензина в стране. Так, в Москву бензин доставлялся по трубопроводу, и "компенсационные партии" с других НПЗ, скорее всего, придется везти по железной дороге, что приведет к значительному удорожанию сроков и стоимости доставки.
Также источники "Коммерсанта" отмечают, что "Лукойл" с 10 января остановил продажи бензина Аи-95 на бирже, и в результате биржевая стоимость топлива пошла вверх. По мнению двух источников газеты, такая тактика нефтекомпании объясняется желанием обеспечить топливом собственные АЗС. Однако это провоцирует участников рынка запасаться топливом.
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