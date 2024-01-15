https://ria.ru/20240115/lisichansk-1921482848.html

Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы

Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы - РИА Новости, 15.01.2024

Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы

Беспилотный летательный аппарат украинских войск обстрелял медицинский автомобиль Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы, водитель машины... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:12

2024-01-15T18:12

2024-01-15T18:12

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат украинских войск обстрелял медицинский автомобиль Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы, водитель машины получил ранения, сообщила в понедельник министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале. "Сегодня приблизительно около 10.00-11.30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье-Новодружеск. В машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести, сейчас он находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает", - написала Пащенко. Она подчеркнула, что автомобиль, по которому стрелял беспилотник ВСУ, сильно поврежден и не может использоваться в работе. "Украинские силовики продолжают свою агрессию против гражданского населения, нанося удары по медицинским автомобилям, тем самым все больше убеждая, что они воюют с обычными людьми, у которых нет в руках оружия", - подытожила Пащенко.

https://ria.ru/20240113/raneny-1921180165.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

луганская народная республика, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр