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Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы - РИА Новости, 15.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/lisichansk-1921482848.html
Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы
Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы - РИА Новости, 15.01.2024
Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы
Беспилотный летательный аппарат украинских войск обстрелял медицинский автомобиль Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы, водитель машины... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:12
2024-01-15T18:12
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат украинских войск обстрелял медицинский автомобиль Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы, водитель машины получил ранения, сообщила в понедельник министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале. "Сегодня приблизительно около 10.00-11.30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье-Новодружеск. В машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести, сейчас он находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает", - написала Пащенко. Она подчеркнула, что автомобиль, по которому стрелял беспилотник ВСУ, сильно поврежден и не может использоваться в работе. "Украинские силовики продолжают свою агрессию против гражданского населения, нанося удары по медицинским автомобилям, тем самым все больше убеждая, что они воюют с обычными людьми, у которых нет в руках оружия", - подытожила Пащенко.
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луганская народная республика, происшествия, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы

Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы, пострадал водитель

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЛисичанск
Лисичанск - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат украинских войск обстрелял медицинский автомобиль Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы, водитель машины получил ранения, сообщила в понедельник министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.
"Сегодня приблизительно около 10.00-11.30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье-Новодружеск. В машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести, сейчас он находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает", - написала Пащенко. Она подчеркнула, что автомобиль, по которому стрелял беспилотник ВСУ, сильно поврежден и не может использоваться в работе.
"Украинские силовики продолжают свою агрессию против гражданского населения, нанося удары по медицинским автомобилям, тем самым все больше убеждая, что они воюют с обычными людьми, у которых нет в руках оружия", - подытожила Пащенко.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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