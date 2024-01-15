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Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы
Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы - РИА Новости, 15.01.2024
Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы
Беспилотный летательный аппарат украинских войск обстрелял медицинский автомобиль Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы, водитель машины... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:12
2024-01-15T18:12
2024-01-15T18:12
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ЛУГАНСК, 15 янв - РИА Новости. Беспилотный летательный аппарат украинских войск обстрелял медицинский автомобиль Лисичанской центральной городской многопрофильной больницы, водитель машины получил ранения, сообщила в понедельник министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале. "Сегодня приблизительно около 10.00-11.30 медицинский автомобиль Лисичанской ЦГМБ был обстрелян украинским беспилотником по дороге Приволье-Новодружеск. В машине находился водитель, который получил ранения различной степени тяжести, сейчас он находится в лечебном учреждении, его жизни ничего не угрожает", - написала Пащенко. Она подчеркнула, что автомобиль, по которому стрелял беспилотник ВСУ, сильно поврежден и не может использоваться в работе. "Украинские силовики продолжают свою агрессию против гражданского населения, нанося удары по медицинским автомобилям, тем самым все больше убеждая, что они воюют с обычными людьми, у которых нет в руках оружия", - подытожила Пащенко.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы
Украинский дрон обстрелял автомобиль Лисичанской больницы, пострадал водитель