https://ria.ru/20240115/lavrov-1921417796.html
Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора
Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора - РИА Новости, 15.01.2024
Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:44
2024-01-15T13:44
2024-01-15T13:44
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иран
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд вопросов двустороннего сотрудничества, заявили в понедельник в МИД РФ. "Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сергей лавров, в мире
Россия, Иран, Сергей Лавров, В мире
Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора
Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового межгосударственного договора
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд вопросов двустороннего сотрудничества, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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