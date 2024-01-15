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Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора - РИА Новости, 15.01.2024
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13:44 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/lavrov-1921417796.html
Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора
Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора - РИА Новости, 15.01.2024
Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:44
2024-01-15T13:44
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд вопросов двустороннего сотрудничества, заявили в понедельник в МИД РФ. "Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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россия, иран, сергей лавров, в мире
Россия, Иран, Сергей Лавров, В мире
Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора

Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового межгосударственного договора

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд вопросов двустороннего сотрудничества, заявили в понедельник в МИД РФ.
"Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
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