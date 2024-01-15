https://ria.ru/20240115/lavrov-1921417796.html

Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора

Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора - РИА Новости, 15.01.2024

Лавров и глава МИД Ирана обсудили подготовку нового договора

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:44

2024-01-15T13:44

2024-01-15T13:44

россия

иран

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд вопросов двустороннего сотрудничества, заявили в понедельник в МИД РФ. "Министры обсудили ход подготовки нового межгосударственного договора и ряд практических вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической и других областях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, иран, сергей лавров, в мире