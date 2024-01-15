https://ria.ru/20240115/lavrov-1921378846.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января - РИА Новости, 15.01.2024
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января
Глава МИД РФ проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи во вторник, 16 января, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:56
2024-01-15T10:56
2024-01-15T10:56
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи во вторник, 16 января, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Переговоры Сергея Лаврова с главой МИД КНДР в Москве состоятся 16 января",- сказала она.
https://ria.ru/20240110/lavrov-1920612128.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, сергей лавров, цой сон хи, мария захарова, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Мария Захарова, В мире
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве 16 января