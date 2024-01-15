Рейтинг@Mail.ru
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/lavrov-1921378846.html
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января - РИА Новости, 15.01.2024
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января
Глава МИД РФ проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи во вторник, 16 января, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:56
2024-01-15T10:56
россия
москва
сергей лавров
цой сон хи
мария захарова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи во вторник, 16 января, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Переговоры Сергея Лаврова с главой МИД КНДР в Москве состоятся 16 января",- сказала она.
https://ria.ru/20240110/lavrov-1920612128.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_366bbaf1c98d99bf942cd3cb77410bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, сергей лавров, цой сон хи, мария захарова, в мире
Россия, Москва, Сергей Лавров, Цой Сон Хи, Мария Захарова, В мире
Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР в Москве 16 января

Лавров проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Москве 16 января

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ проведет переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи во вторник, 16 января, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Переговоры Сергея Лаврова с главой МИД КНДР в Москве состоятся 16 января",- сказала она.
Сергей Лавров и Ван И - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Лавров и Ван И обсудили ситуацию вокруг Корейского полуострова
10 января, 20:30
 
РоссияМоскваСергей ЛавровЦой Сон ХиМария ЗахароваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала