Песков прокомментировал высылку российского пенсионера из Латвии
Песков назвал высылку российского пенсионера Каткова из Латвии позорной
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высылку из Латвии российского военного пенсионера Бориса Каткова, заявил, что для любого государства такая высылка позорна.
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"Безусловно, для любого государства подобная практика принудительных высылок является абсолютным позором. Иначе это охарактеризовать невозможно", - сказал Песков.
При этом, отвечая на вопрос журналиста о том, как в Кремле могут прокомментировать оперативную работу губернаторов Псковской и Калининградской областей, которые помогли Каткову после его высылки, Песков уточнил, что прокомментировать конкретный случай не может, потому что не располагает информацией на этот счет. "Но убежден, что упомянутые вами главы регионов сделали то, что должно, и сделали максимально правильно, что можно, естественно, приветствовать", - добавил он.
По решению МВД Латвии Катков был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что депортация Каткова носит провокационный и политический характер, "попирает права и свободы человека, нацелена на запугивание русскоязычных жителей Латвии, которые становятся жертвами неонацистских проявлений и русофобии".