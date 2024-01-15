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В Нижегородской области ищут мужчину, избившего женщину - РИА Новости, 15.01.2024
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11:20 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/kstovo-1921383482.html
В Нижегородской области ищут мужчину, избившего женщину
В Нижегородской области ищут мужчину, избившего женщину - РИА Новости, 15.01.2024
В Нижегородской области ищут мужчину, избившего женщину
Полиция ведет розыск мужчины, который проник в чужую квартиру в городе Кстово и избил ее хозяйку, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:20
2024-01-15T11:20
происшествия
нижегородская область
россия
кстово
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Полиция ведет розыск мужчины, который проник в чужую квартиру в городе Кстово и избил ее хозяйку, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области. Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось сообщение о том, что мигрант ночью пробрался в незапертую квартиру и попытался изнасиловать спавшую там девушку, злоумышленника запечатлела камера домофона. "Одиннадцатого января в ОМВД России "Кстовский" поступило сообщение о том, что в одну из квартир дома ЖК "Красная поляна" незаконно проник мужчина, который избил женщину. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника", - говорится в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, россия, кстово
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Кстово
В Нижегородской области ищут мужчину, избившего женщину

В Нижегородской области ищут мужчину, проникшего в квартиру и избившего женщину

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 янв — РИА Новости. Полиция ведет розыск мужчины, который проник в чужую квартиру в городе Кстово и избил ее хозяйку, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Нижегородской области.
Ранее в местных СМИ и соцсетях появилось сообщение о том, что мигрант ночью пробрался в незапертую квартиру и попытался изнасиловать спавшую там девушку, злоумышленника запечатлела камера домофона.
«
"Одиннадцатого января в ОМВД России "Кстовский" поступило сообщение о том, что в одну из квартир дома ЖК "Красная поляна" незаконно проник мужчина, который избил женщину. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияНижегородская областьРоссияКстово
 
 
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