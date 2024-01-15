https://ria.ru/20240115/krasnoyarsk-1921372734.html
В Красноярске женщину высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
В Красноярске женщину высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи - РИА Новости, 15.01.2024
В Красноярске женщину высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Кондуктор с неработающим терминалом не смогла принять у жительницы Красноярска оплату по банковской карте, а также дать ей сдачу с тысячной купюры и высадила... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:33
2024-01-15T10:33
2024-01-15T10:33
красноярск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Кондуктор с неработающим терминалом не смогла принять у жительницы Красноярска оплату по банковской карте, а также дать ей сдачу с тысячной купюры и высадила женщину из автобуса, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Об инциденте в городском автобусе №55 в управление сообщила сама пострадавшая пассажирка. "Из-за неработающего терминала она не смогла оплатить проезд с помощью своей банковской карты. Тогда она достала единственную наличную купюру номиналом 1000 рублей, но у кондуктора не было сдачи. В ответ на это ей было предложено оплатить проезд через приложение, но у женщины не было такой технической возможности. В итоге кондуктор попросила её покинуть автобус", - говорится в сообщении. По данному факту управлением Роспотребнадзора муниципальному предприятию города "КПАТП-7" объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства о защите прав потребителей. Отмечается, что высаживать из автобуса, когда у кондуктора нет сдачи с крупной купюры, незаконно.
https://ria.ru/20231102/avtobus-1906918051.html
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красноярск
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красноярск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Красноярск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
В Красноярске женщину высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Жительницу Красноярска высадили из автобуса, так как у кондуктора не было сдачи