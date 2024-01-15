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"Восточная верфь" во Владивостоке построит еще пять краболовов - РИА Новости, 15.01.2024
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04:52 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/krabolovy-1921343521.html
"Восточная верфь" во Владивостоке построит еще пять краболовов
"Восточная верфь" во Владивостоке построит еще пять краболовов - РИА Новости, 15.01.2024
"Восточная верфь" во Владивостоке построит еще пять краболовов
Судостроительное предприятие "Восточная верфь" во Владивостоке заключило новые контракты на строительство еще пяти краболовных судов по программе "квоты под... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T04:52
2024-01-15T04:52
владивосток
экономика
россия
дальний восток
восточная верфь
объединенная судостроительная корпорация
находкинский судоремонтный завод
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Судостроительное предприятие "Восточная верфь" во Владивостоке заключило новые контракты на строительство еще пяти краболовных судов по программе "квоты под киль", сообщает правительство Приморья. "Восточная верфь" уже построила и сдала заказчику четыре судна в рамках первого этапа программы "квоты под киль". На сегодняшний день на верфи завершается строительство еще трех краболовов. Предприятие заключило новые контракты в рамках второго этапа программы инвестиционных квот на строительство еще пяти судов. На верфи уже приступили к резке и гибке металла для строительства краболова. Судно планируется передать заказчику в 2025 году", - говорится в сообщении. Также еще восемь краболовов завершают на Находкинском судоремонтном заводе. "Восточная верфь" – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. В октябре 2022 года предприятие подало в арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве. Его обоснованность судом пока не проверена. Объединенная судостроительная корпорация в начале октября 2023 года сообщила, что Минпромторг РФ приостановил права акционеров и полномочия органов управления "Восточной верфи" и передал ее под управление ПАО "Амурский судостроительный завод", входящего в ОСК.
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владивосток, экономика, россия, дальний восток, восточная верфь, объединенная судостроительная корпорация, находкинский судоремонтный завод
Владивосток, Экономика, Россия, Дальний Восток, Восточная верфь, Объединенная судостроительная корпорация, Находкинский судоремонтный завод
"Восточная верфь" во Владивостоке построит еще пять краболовов

В Приморье "Восточная верфь" заключила контракт на строительство пяти краболовов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 15 янв – РИА Новости. Судостроительное предприятие "Восточная верфь" во Владивостоке заключило новые контракты на строительство еще пяти краболовных судов по программе "квоты под киль", сообщает правительство Приморья.
"Восточная верфь" уже построила и сдала заказчику четыре судна в рамках первого этапа программы "квоты под киль". На сегодняшний день на верфи завершается строительство еще трех краболовов. Предприятие заключило новые контракты в рамках второго этапа программы инвестиционных квот на строительство еще пяти судов. На верфи уже приступили к резке и гибке металла для строительства краболова. Судно планируется передать заказчику в 2025 году", - говорится в сообщении.
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Также еще восемь краболовов завершают на Находкинском судоремонтном заводе.
"Восточная верфь" – одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока. Специализируется на строительстве военных кораблей, судов снабжения и причалов для Тихоокеанского флота и ФСБ России. В октябре 2022 года предприятие подало в арбитражный суд Приморского края заявление о собственном банкротстве. Его обоснованность судом пока не проверена.
Объединенная судостроительная корпорация в начале октября 2023 года сообщила, что Минпромторг РФ приостановил права акционеров и полномочия органов управления "Восточной верфи" и передал ее под управление ПАО "Амурский судостроительный завод", входящего в ОСК.
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ВладивостокЭкономикаРоссияДальний ВостокВосточная верфьОбъединенная судостроительная корпорацияНаходкинский судоремонтный завод
 
 
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