https://ria.ru/20240115/kosmetika-1921379679.html
"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик"
"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик" - РИА Новости, 15.01.2024
"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:01
2024-01-15T11:01
2024-01-15T11:29
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств женской гигиены "Хайдженик", сообщает служба. "ФАС согласовала ходатайства АО "Невская Косметика" о приобретении: 100% голосующих акций АО "Хайдженик" и АО "Олтекс С.А."; 95,74468% в уставном капитале ООО "Мосмек Инвест", - говорится в сообщении. По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. "Хайдженик" является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly. "Олтекс С.А." - компания, производящая средства женской гигиены, с 2015 года производственный комплекс начал выпуск целлюлозных одноразовых пеленок для взрослых и детей."Невская Косметика" - российский производитель косметической и парфюмерной продукции, среди брендов компании - "Новый жемчуг", "Ушастый нянь", "Солнышко" и ряд других.
https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик"
ФАС разрешила "Невской Косметике" приобрести компанию "Хайдженик"
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств женской гигиены "Хайдженик", сообщает
служба.
"ФАС
согласовала ходатайства АО "Невская Косметика" о приобретении: 100% голосующих акций АО "Хайдженик" и АО "Олтекс С.А."; 95,74468% в уставном капитале ООО "Мосмек Инвест", - говорится в сообщении.
По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
"Хайдженик" является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly. "Олтекс С.А." - компания, производящая средства женской гигиены, с 2015 года производственный комплекс начал выпуск целлюлозных одноразовых пеленок для взрослых и детей.
"Невская Косметика" - российский производитель косметической и парфюмерной продукции, среди брендов компании - "Новый жемчуг", "Ушастый нянь", "Солнышко" и ряд других.
В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии