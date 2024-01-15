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"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик" - РИА Новости, 15.01.2024
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11:01 15.01.2024 (обновлено: 11:29 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/kosmetika-1921379679.html
"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик"
"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик" - РИА Новости, 15.01.2024
"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:01
2024-01-15T11:29
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств женской гигиены "Хайдженик", сообщает служба. "ФАС согласовала ходатайства АО "Невская Косметика" о приобретении: 100% голосующих акций АО "Хайдженик" и АО "Олтекс С.А."; 95,74468% в уставном капитале ООО "Мосмек Инвест", - говорится в сообщении. По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. "Хайдженик" является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly. "Олтекс С.А." - компания, производящая средства женской гигиены, с 2015 года производственный комплекс начал выпуск целлюлозных одноразовых пеленок для взрослых и детей."Невская Косметика" - российский производитель косметической и парфюмерной продукции, среди брендов компании - "Новый жемчуг", "Ушастый нянь", "Солнышко" и ряд других.
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик"

ФАС разрешила "Невской Косметике" приобрести компанию "Хайдженик"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПроизводство косметики
Производство косметики - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Производство косметики. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств женской гигиены "Хайдженик", сообщает служба.
"ФАС согласовала ходатайства АО "Невская Косметика" о приобретении: 100% голосующих акций АО "Хайдженик" и АО "Олтекс С.А."; 95,74468% в уставном капитале ООО "Мосмек Инвест", - говорится в сообщении.
По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения.
"Хайдженик" является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly. "Олтекс С.А." - компания, производящая средства женской гигиены, с 2015 года производственный комплекс начал выпуск целлюлозных одноразовых пеленок для взрослых и детей.
"Невская Косметика" - российский производитель косметической и парфюмерной продукции, среди брендов компании - "Новый жемчуг", "Ушастый нянь", "Солнышко" и ряд других.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)
 
 
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