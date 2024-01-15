https://ria.ru/20240115/kosmetika-1921379679.html

"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик"

"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик" - РИА Новости, 15.01.2024

"Невской Косметике" разрешили приобрести компанию "Хайдженик"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:01

2024-01-15T11:01

2024-01-15T11:29

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила "Невской Косметике" приобрести 100% голосующих акций крупнейшего российского производителя средств женской гигиены "Хайдженик", сообщает служба. "ФАС согласовала ходатайства АО "Невская Косметика" о приобретении: 100% голосующих акций АО "Хайдженик" и АО "Олтекс С.А."; 95,74468% в уставном капитале ООО "Мосмек Инвест", - говорится в сообщении. По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. "Хайдженик" является крупнейшим российским производителем и поставщиком средств женской гигиены. В портфеле компании такие бренды как Ola!, TerezaMed, Versia и Milly Tilly. "Олтекс С.А." - компания, производящая средства женской гигиены, с 2015 года производственный комплекс начал выпуск целлюлозных одноразовых пеленок для взрослых и детей."Невская Косметика" - российский производитель косметической и парфюмерной продукции, среди брендов компании - "Новый жемчуг", "Ушастый нянь", "Солнышко" и ряд других.

https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)