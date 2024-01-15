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Китай приветствовал решение Науру о разрыве дипотношений с Тайванем - РИА Новости, 15.01.2024
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10:31 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/kitay-1921371467.html
Китай приветствовал решение Науру о разрыве дипотношений с Тайванем
Китай приветствовал решение Науру о разрыве дипотношений с Тайванем - РИА Новости, 15.01.2024
Китай приветствовал решение Науру о разрыве дипотношений с Тайванем
Пекин приветствует и высоко ценит решение Науру разорвать "дипломатические отношения" с администрацией Тайваня и восстановить внешнеполитические связи с КНР,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:31
2024-01-15T10:31
в мире
китай
тайвань
науру
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Пекин приветствует и высоко ценит решение Науру разорвать "дипломатические отношения" с администрацией Тайваня и восстановить внешнеполитические связи с КНР, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая. Как отмечает МИД КНР, ранее правительство Науру официально заявило о решении признать "принцип одного Китая", "разорвать дипломатические отношения" с Тайванем и восстановить дипломатические отношения с Китаем. "Китайская сторона высоко ценит и приветствует решение правительства Науру", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в понедельник. В заявлении отмечается, что решение правительства Науру возобновить дипломатические отношения с Китаем в очередной раз продемонстрировало, что принцип "одного Китая" является "главной тенденцией и всеобщей волей народов". Таким образом, у Тайваня осталось 12 дипломатических союзников, в число которых входят Парагвай, Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа. В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае. Вскоре после публикации предварительных результатов выборов на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, с того времени, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
https://ria.ru/20240115/nauru-1921355331.html
https://ria.ru/20240115/tayvan-1921368824.html
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в мире, китай, тайвань, науру
В мире, Китай, Тайвань, Науру
Китай приветствовал решение Науру о разрыве дипотношений с Тайванем

Пекин приветствовал решение Науру о восстановлении дипотношений с Китаем

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 янв – РИА Новости. Пекин приветствует и высоко ценит решение Науру разорвать "дипломатические отношения" с администрацией Тайваня и восстановить внешнеполитические связи с КНР, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Китая.
Как отмечает МИД КНР, ранее правительство Науру официально заявило о решении признать "принцип одного Китая", "разорвать дипломатические отношения" с Тайванем и восстановить дипломатические отношения с Китаем.
Мужчина проходит мимо флагов Тайваня в Тайбэе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Власти Науру заявили о разрыве дипотношений с Тайванем
09:00
"Китайская сторона высоко ценит и приветствует решение правительства Науру", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД КНР в понедельник.
В заявлении отмечается, что решение правительства Науру возобновить дипломатические отношения с Китаем в очередной раз продемонстрировало, что принцип "одного Китая" является "главной тенденцией и всеобщей волей народов".
Таким образом, у Тайваня осталось 12 дипломатических союзников, в число которых входят Парагвай, Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан. С остальными государствами Тайбэй поддерживает связи через свои "экономические и культурные представительства". Раньше стран, поддерживающих с Тайванем дипотношения, было больше, но в последние годы многие приняли решение разорвать их, установив официальные отношения с Китаем, в их числе Сальвадор, Доминиканская Республика, Буркина-Фасо, Панама, тихоокеанское государство Кирибати, Соломоновы Острова, Никарагуа.
В субботу на Тайване прошли выборы главы администрации острова и депутатов его Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.
Вскоре после публикации предварительных результатов выборов на Тайване канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня выпустила заявление ее официального представителя Чэнь Биньхуа, который заявил, что Китай будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, с того времени, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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10:25
 
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