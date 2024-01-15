https://ria.ru/20240115/karta-1921410256.html

Число владельцев "Пушкинской карты" в Кузбассе за год выросло на 40 тысяч

Число владельцев "Пушкинской карты" в Кузбассе за год выросло на 40 тысяч - РИА Новости, 15.01.2024

Число владельцев "Пушкинской карты" в Кузбассе за год выросло на 40 тысяч

Число владельцев "Пушкинской карты" за год в Кузбассе увеличилось на 40 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:15

2024-01-15T13:15

2024-01-15T13:15

кемеровская область

сергей цивилев

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КЕМЕРОВО, 15 янв – РИА Новости. Число владельцев "Пушкинской карты" за год в Кузбассе увеличилось на 40 тысяч, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. Отмечается, что на данный момент 220 тысяч молодых жителей региона оформили "Пушкинскую карту". По государственной программе культурного просвещения молодежи, инициированной президентом России Владимиром Путиным, в начале года номинал карты вновь пополнился на 5 тысяч рублей. На эти деньги можно приобрести билеты в музеи, театры, филармонии и другие учреждения культуры, участвующие в программе. "Мы успешно продолжаем работу с программой "Пушкинская карта" и в прошлом году стали лидерами в Сибири по количеству подключенных учреждений культуры. В 2023-м число владельцев "Пушкинской карты" в Кузбассе увеличилось на 40 тысяч человек. Это подтверждает востребованность проекта у нас. Также это дополнительная возможность для развития самих учреждений культуры – федеральных, региональных, муниципальных. Уверен, что наша молодежь найдет для себя новые интересные спектакли, фильмы и яркие культурные события", – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что почти 85% жителей Кузбасса в возрасте от 14 до 22 лет оформили карту и активно ею пользуются. В 2023 году к программе присоединились еще 110 учреждений культуры. Всего их теперь 301, что составляет 92% от общего числа учреждений культуры. Отмечается, что по этому показателю Кузбасс — лидер в Сибирском федеральном округе. Следом идут Иркутская область, Красноярский край, Новосибирская и Омская области. В общероссийском рейтинге Кузбасс занимает 9-е место. Уточняется, что в минувшем году по программе "Пушкинская карта" в регионе прошло более 15 тысяч мероприятий. Продано более 500 тысяч билетов на спектакли, фильмы, концерты, выставки, экскурсии, мастер-классы. Лидерами по числу продаж по "Пушкинской карте" стали государственные учреждения культуры, среди которых Филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова — 21 тысяча посещений. На втором месте — Новокузнецкий драматический театр, его по карте посетили более 17 тысяч человек. Третью строчку занимает Кузбасский государственный краеведческий музей, на его выставках и экскурсиях побывали почти 17 тысяч человек. В муниципалитетах самыми посещаемыми стали Дворец культуры "Содружество" и ДК шахтеров в Кемерове, Дом культуры "Красная Горка" в Прокопьевске, Многофункциональный культурно-досуговый комплекс Центрального района Новокузнецка и ДК "Октябрь" в Осинниках. Федеральный проект "Пушкинская карта" запущен в 2021 году по инициативе президента России Владимира Путина. Программа нацелена на популяризацию культурных событий среди молодежи. Афиши мероприятий размещаются на портале Культура.рф, в мобильном приложении "Госуслуги.Культура" и в Telegram-канале "Пушкинская карта: веди себя культурно в Кузбассе!".

https://ria.ru/20240115/tsivilev-1921378058.html

https://ria.ru/20231223/snegurochki-1917630814.html

кемеровская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев