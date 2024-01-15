https://ria.ru/20240115/izbienii-1921485665.html

СК проверит данные об избиении детей на уроках в школе под Воронежем

СК проверит данные об избиении детей на уроках в школе под Воронежем - РИА Новости, 15.01.2024

СК проверит данные об избиении детей на уроках в школе под Воронежем

Следователи начали проверку информации о том, что в одной из школ под Воронежем учитель физкультуры систематически избивает детей на своих уроках. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:33

2024-01-15T18:33

2024-01-15T18:33

происшествия

воронеж

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ВОРОНЕЖ, 15 янв - РИА Новости. Следователи начали проверку информации о том, что в одной из школ под Воронежем учитель физкультуры систематически избивает детей на своих уроках. Видео, на котором мужчина разнимает устроивших в спортзале потасовку детей, а затем бьёт по лицу одного из них, после чего ребенок падает, появилось в понедельник в ряде воронежских Telegram-каналов. Сообщалось, что инцидент произошел в школе Новоусманского района. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки по размещенной в соцмедиа информации о том, что учитель образовательного учреждения Новоусманского района систематически избивает детей на своих уроках", - говорится в сообщении. В ходе доследственной проверки будут установлены все обстоятельства, изложенные в опубликованной информации. Как сообщил журналистам представитель администрации Новоусманского района, по факту случившегося в Отрадненской гимназии руководством образовательного учреждения проводится внутренняя служебная проверка. "На данный момент учитель физкультуры отстранён от работы. Следственным органам оказывается необходимое содействие", - сообщил представитель райадминистрации.

https://ria.ru/20240106/rassledovanie-1919953485.html

https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html

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происшествия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)