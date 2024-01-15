https://ria.ru/20240115/islandiya-1921335315.html
Извержение на юге Исландии признали самым серьезным с 1973 года
Извержение на юге Исландии признали самым серьезным с 1973 года - РИА Новости, 15.01.2024
Извержение на юге Исландии признали самым серьезным с 1973 года
Директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон назвал нынешнее извержение вулкана на юге страны самым серьезным с 1973 года, передает... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:49
2024-01-15T00:49
2024-01-15T05:39
исландия
в мире
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон назвал нынешнее извержение вулкана на юге страны самым серьезным с 1973 года, передает национальная телекомпания RUV.Извержение вулкана началось в воскресенье на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. RUV сообщала, что лава дошла до построек, несколько домов загорелись."Сегодняшние события таковы, что их запомнят надолго, и мы, вероятно, только наблюдаем начало цепочки событий, с которыми будет сложно справиться. ...Это самое серьезное событие извержений вулканов в Исландии с января 1973 года", - цитирует телеканал Рейниссона.Власти, отметил он, накопили достаточно опыта для работы в условиях извержения вулкана. Телекомпания сообщает, что в результате извержения вулкана в Гриндавике нет горячей воды и электричества, и три дома были повреждены из-за лавы. В 1973 в Исландии произошло извержение вулкана Эльдфедль. В результате этого в городе Хеймаэй были разрушены дома, его засыпало черным пеплом.
https://ria.ru/20240114/vulkan-1921230446.html
https://ria.ru/20240102/vulkan-1919496477.html
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Лава в исландском городе Гриндавик
Дома горят в исландском городе Гриндавик после извержения вулкана, лава достигла построек
2024-01-15T00:49
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исландия, в мире
Извержение на юге Исландии признали самым серьезным с 1973 года
В Исландии заявили, что извержение на юге страны стало крупнейшим с 1973 года
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Директор департамента гражданской защиты Исландии Видир Рейниссон назвал нынешнее извержение вулкана на юге страны самым серьезным с 1973 года, передает национальная телекомпания RUV
.
Извержение вулкана началось в воскресенье на полуострове Рейкьянес на юге Исландии недалеко от города Гриндавик, откуда ранее были эвакуированы все жители, власти объявили режим чрезвычайной ситуации. RUV сообщала, что лава дошла до построек, несколько домов загорелись.
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"Сегодняшние события таковы, что их запомнят надолго, и мы, вероятно, только наблюдаем начало цепочки событий, с которыми будет сложно справиться. ...Это самое серьезное событие извержений вулканов в Исландии с января 1973 года", - цитирует телеканал Рейниссона.
Власти, отметил он, накопили достаточно опыта для работы в условиях извержения вулкана. Телекомпания сообщает, что в результате извержения вулкана в Гриндавике нет горячей воды и электричества, и три дома были повреждены из-за лавы.
В 1973 в Исландии произошло извержение вулкана Эльдфедль. В результате этого в городе Хеймаэй были разрушены дома, его засыпало черным пеплом.
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