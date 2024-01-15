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Глава МВФ заявила, что ИИ повлияет на 40 процентов рабочих мест в мире - РИА Новости, 15.01.2024
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02:48 15.01.2024
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Глава МВФ заявила, что ИИ повлияет на 40 процентов рабочих мест в мире
Глава МВФ заявила, что ИИ повлияет на 40 процентов рабочих мест в мире - РИА Новости, 15.01.2024
Глава МВФ заявила, что ИИ повлияет на 40 процентов рабочих мест в мире
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) повлияют почти на 40% рабочих мест в мире, заменив часть из них и дополнив оставшуюся, заявила директор-распорядитель... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T02:48
2024-01-15T02:48
кристалина георгиева
мвф
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) повлияют почти на 40% рабочих мест в мире, заменив часть из них и дополнив оставшуюся, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. "Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные. Нам необходим осторожный баланс политик для раскрытия его потенциала", - написала Георгиева в своей колонке на сайте фонда. Среди развитых экономик, по данным главы МВФ, доля рабочих мест, подверженных влиянию ИИ, составляет 60%, из которых одна половина получит от технологии преимущества. Для развивающихся экономик показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами - 26%, пишет Георгиева. Она признала возможности ИИ для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру. В то же время Георгиева отметила риск увеличения неравенства и сокращения занятости. По ее оценке, рынок труда в развивающихся странах меньше подвержен влиянию искусственного интеллекта, во многих из них отсутствует инфраструктура или квалифицированные специалисты для получения преимуществ от технологий ИИ, что в то же время угрожает ростом глобального неравенства между странами. "Чистый эффект предсказать трудно, поскольку ИИ будет проходить через экономики множеством способов. С определенной уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества", - указала она. Также среди угроз применения ИИ Георгиева подчеркнула возможный рост социальной напряженности, который необходимо предотвратить законодателям в своих странах, создавая специальные программы для рабочих, подверженных негативному влиянию данной технологии.
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кристалина георгиева, мвф
Кристалина Георгиева, МВФ
Глава МВФ заявила, что ИИ повлияет на 40 процентов рабочих мест в мире

Глава МВФ Георгиева: искусственный интеллект повлияет на 40% рабочих мест в мире

© Pixabay / Pixabay/Gerd AltmannИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Pixabay / Pixabay/Gerd Altmann
Искусственный интеллект. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 янв - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) повлияют почти на 40% рабочих мест в мире, заменив часть из них и дополнив оставшуюся, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.
«
"Искусственный интеллект повлияет почти на 40% рабочих мест в мире, заменив некоторые и дополнив остальные. Нам необходим осторожный баланс политик для раскрытия его потенциала", - написала Георгиева в своей колонке на сайте фонда.
Среди развитых экономик, по данным главы МВФ, доля рабочих мест, подверженных влиянию ИИ, составляет 60%, из которых одна половина получит от технологии преимущества. Для развивающихся экономик показатель составляет 40%, а для стран с низкими доходами - 26%, пишет Георгиева.
Она признала возможности ИИ для роста производительности, усиления развития глобальной экономики и повышения доходов по всему миру. В то же время Георгиева отметила риск увеличения неравенства и сокращения занятости.
По ее оценке, рынок труда в развивающихся странах меньше подвержен влиянию искусственного интеллекта, во многих из них отсутствует инфраструктура или квалифицированные специалисты для получения преимуществ от технологий ИИ, что в то же время угрожает ростом глобального неравенства между странами.
"Чистый эффект предсказать трудно, поскольку ИИ будет проходить через экономики множеством способов. С определенной уверенностью мы можем сказать, что нам необходимо разработать набор мер, позволяющих безопасно использовать огромный потенциал искусственного интеллекта на пользу человечества", - указала она.
Также среди угроз применения ИИ Георгиева подчеркнула возможный рост социальной напряженности, который необходимо предотвратить законодателям в своих странах, создавая специальные программы для рабочих, подверженных негативному влиянию данной технологии.
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