https://ria.ru/20240115/gosizmena-1921403384.html

На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело

На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело - РИА Новости, 15.01.2024

На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело

Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Ижевска, которая участвует в деятельности украинской террористической организации, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:42

2024-01-15T12:42

2024-01-15T13:32

происшествия

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

специальная военная операция на украине

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УФА, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Ижевска, которая участвует в деятельности украинской террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии. "УФСБ России по Удмуртской республике совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства выявлена жительница города Ижевска, вступившая и по настоящее время принимающая участие в деятельности одной из запрещённых в России украинских военизированных террористических организации", - говорится в сообщении. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена", добавили в ведомстве. "Ведутся дальнейшие следственные действия. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html

ижевск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)