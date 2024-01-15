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На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело - РИА Новости, 15.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:42 15.01.2024 (обновлено: 13:32 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/gosizmena-1921403384.html
На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело
На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело - РИА Новости, 15.01.2024
На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело
Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Ижевска, которая участвует в деятельности украинской террористической организации, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:42
2024-01-15T13:32
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
специальная военная операция на украине
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УФА, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Ижевска, которая участвует в деятельности украинской террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии. "УФСБ России по Удмуртской республике совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства выявлена жительница города Ижевска, вступившая и по настоящее время принимающая участие в деятельности одной из запрещённых в России украинских военизированных террористических организации", - говорится в сообщении. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена", добавили в ведомстве. "Ведутся дальнейшие следственные действия. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Специальная военная операция на Украине
На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело

Жительницу Ижевска, пополнившую ряды украинских боевиков, обвинили в госизмене

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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УФА, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Ижевска, которая участвует в деятельности украинской террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии.
"УФСБ России по Удмуртской республике совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства выявлена жительница города Ижевска, вступившая и по настоящее время принимающая участие в деятельности одной из запрещённых в России украинских военизированных террористических организации", - говорится в сообщении.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена", добавили в ведомстве.
"Ведутся дальнейшие следственные действия. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - поясняет пресс-служба.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияИжевскУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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