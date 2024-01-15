https://ria.ru/20240115/gosizmena-1921403384.html
На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело
На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело - РИА Новости, 15.01.2024
На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело
Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Ижевска, которая участвует в деятельности украинской террористической организации, сообщила пресс-служба РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:42
2024-01-15T12:42
2024-01-15T13:32
происшествия
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
УФА, 15 янв - РИА Новости. Уголовное дело о госизмене возбуждено против жительницы Ижевска, которая участвует в деятельности украинской террористической организации, сообщила пресс-служба УФСБ по Удмуртии. "УФСБ России по Удмуртской республике совместно с сотрудниками центрального аппарата ведомства выявлена жительница города Ижевска, вступившая и по настоящее время принимающая участие в деятельности одной из запрещённых в России украинских военизированных террористических организации", - говорится в сообщении. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России "Государственная измена", добавили в ведомстве. "Ведутся дальнейшие следственные действия. За совершение указанного преступления Уголовным кодексом России предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет", - поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20231026/vsu-1905420668.html
ижевск
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ижевск, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Ижевск, Удмуртская Республика (Удмуртия), Специальная военная операция на Украине
На жительницу Ижевска, уехавшую воевать на стороне Украины, завели дело
Жительницу Ижевска, пополнившую ряды украинских боевиков, обвинили в госизмене