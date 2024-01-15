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Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,1 тысячи человек - РИА Новости, 15.01.2024
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11:51 15.01.2024 (обновлено: 11:59 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/gaza-1921390133.html
Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,1 тысячи человек
Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,1 тысячи человек - РИА Новости, 15.01.2024
Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,1 тысячи человек
Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов за 100 дней военной операции, превысило 24,1 тысячу человек, говорится в... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:51
2024-01-15T11:59
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов за 100 дней военной операции, превысило 24,1 тысячу человек, говорится в поступившем РИА Новости сообщении отделения минздрава Палестины в анклаве."С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии возросло до 24 100, 60 834 человек ранены", - отмечается в сообщении.Министерство уточнило, что за последние сутки "израильские военные совершили 12 массовых убийств семей в секторе Газа, в результате чего погибли 132 человека и 252 получили ранения".По его информации, некоторые пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и сил гражданской обороны не могут к ним добраться.
https://ria.ru/20240115/konflikt-1915630213.html
израиль
сектор газа
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа
Число погибших при обстрелах в секторе Газа превысило 24,1 тысячи человек

Число погибших в секторе Газа за сто дней превысило 24,1 тысячи человек

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 15 янв - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов за 100 дней военной операции, превысило 24,1 тысячу человек, говорится в поступившем РИА Новости сообщении отделения минздрава Палестины в анклаве.
"С 7 октября прошлого года число жертв израильской агрессии возросло до 24 100, 60 834 человек ранены", - отмечается в сообщении.
Министерство уточнило, что за последние сутки "израильские военные совершили 12 массовых убийств семей в секторе Газа, в результате чего погибли 132 человека и 252 получили ранения".
По его информации, некоторые пострадавшие все еще находятся под завалами и на дорогах, и бригады скорой помощи и сил гражданской обороны не могут к ним добраться.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор Газа
 
 
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