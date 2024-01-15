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СМИ: в Финляндии хотят добиться запрета сделок с недвижимостью с россиянами - РИА Новости, 15.01.2024
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14:56 15.01.2024 (обновлено: 15:18 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/finlyandiya-1921431806.html
СМИ: в Финляндии хотят добиться запрета сделок с недвижимостью с россиянами
СМИ: в Финляндии хотят добиться запрета сделок с недвижимостью с россиянами - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ: в Финляндии хотят добиться запрета сделок с недвижимостью с россиянами
Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен намерен добиться полного запрета сделок с недвижимостью, которые связаны с Россией, и ищет "юридические решения",... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T14:56
2024-01-15T15:18
финляндия
евросоюз
россия
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен намерен добиться полного запрета сделок с недвижимостью, которые связаны с Россией, и ищет "юридические решения", сообщает в понедельник группа региональных изданий Uutisuomalainen."Министр обороны Антти Хяккянен заявил изданию Uutisuomalainen, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии. Хякканен сообщил, что ищет "юридические решения", – говорится в материале. По его словам, Финляндия в целом намерена ужесточить условия лицензирования сделок с недвижимостью для лиц и компаний, зарегистрированных за пределами стран ЕС и ЕЭЗ. Он уточнил, что решения будут приняты уже весной, сообщает Uutisuomalainen.Ранее на прошлой неделе Хяккянен отклонил три сделки с недвижимостью покупателям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности.Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.Минобороны Финляндии сообщало 4 ноября 2022 года о создании специальной группы по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП, включая их полный запрет.
https://ria.ru/20240115/finlyandiya-1921394082.html
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финляндия, евросоюз, россия, экономика, санкции в отношении россии
Финляндия, Евросоюз, Россия, Экономика, Санкции в отношении России
СМИ: в Финляндии хотят добиться запрета сделок с недвижимостью с россиянами

Uutisuomalainen: Финляндия хочет запретить сделки с недвижимостью с россиянами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГорода мира. Хельсинки
Города мира. Хельсинки - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен намерен добиться полного запрета сделок с недвижимостью, которые связаны с Россией, и ищет "юридические решения", сообщает в понедельник группа региональных изданий Uutisuomalainen.
"Министр обороны Антти Хяккянен заявил изданию Uutisuomalainen, что работает над тем, чтобы добиться полного запрета на сделки с недвижимостью с российским происхождением в Финляндии. Хякканен сообщил, что ищет "юридические решения", – говорится в материале. По его словам, Финляндия в целом намерена ужесточить условия лицензирования сделок с недвижимостью для лиц и компаний, зарегистрированных за пределами стран ЕС и ЕЭЗ. Он уточнил, что решения будут приняты уже весной, сообщает Uutisuomalainen.
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Ранее на прошлой неделе Хяккянен отклонил три сделки с недвижимостью покупателям из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности.
Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.
Минобороны Финляндии сообщало 4 ноября 2022 года о создании специальной группы по изучению дополнительного ограничения операций с недвижимостью для граждан стран, не входящих в ЕЭП, включая их полный запрет.
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