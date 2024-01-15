https://ria.ru/20240115/filmy-1921381034.html
Мишустин заявил об интересе россиян к отечественным фильмам
Мишустин заявил об интересе россиян к отечественным фильмам - РИА Новости, 15.01.2024
Мишустин заявил об интересе россиян к отечественным фильмам
Интерес к российскому кино растет, в первые дни 2024 года отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели свыше 14 миллионов человек, сообщил глава правительства... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:08
2024-01-15T11:08
2024-01-15T11:08
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Интерес к российскому кино растет, в первые дни 2024 года отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели свыше 14 миллионов человек, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Интерес к отечественным картинам растет - видим это и по статистике самих кинозалов. Только в первые дни наступившего нового года российские фильмы посмотрели свыше 14 миллионов человек. На 10,5% выросло и количество билетов, проданных в эти январские каникулы", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. По его словам, в минувшие новогодние выходные россияне также достаточно активно путешествовали по стране. "В первую неделю около 1 миллиона людей посетили заповедники, музеи, выставки, более 200 тысяч ходили в театры", - отметил премьер.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, михаил мишустин, россия, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Михаил Мишустин, Россия, Кино и сериалы
Мишустин заявил об интересе россиян к отечественным фильмам
Мишустин: российские фильмы в кинотеатрах уже посмотрели 14 миллионов человек
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Интерес к российскому кино растет, в первые дни 2024 года отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели свыше 14 миллионов человек, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Интерес к отечественным картинам растет - видим это и по статистике самих кинозалов. Только в первые дни наступившего нового года российские фильмы посмотрели свыше 14 миллионов человек. На 10,5% выросло и количество билетов, проданных в эти январские каникулы", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
По его словам, в минувшие новогодние выходные россияне также достаточно активно путешествовали по стране.
"В первую неделю около 1 миллиона людей посетили заповедники, музеи, выставки, более 200 тысяч ходили в театры", - отметил премьер.
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