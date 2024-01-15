https://ria.ru/20240115/filmy-1921381034.html

Мишустин заявил об интересе россиян к отечественным фильмам

Мишустин заявил об интересе россиян к отечественным фильмам - РИА Новости, 15.01.2024

Мишустин заявил об интересе россиян к отечественным фильмам

Интерес к российскому кино растет, в первые дни 2024 года отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели свыше 14 миллионов человек, сообщил глава правительства... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:08

2024-01-15T11:08

2024-01-15T11:08

культура

новости культуры

михаил мишустин

россия

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901448811_0:104:3124:1861_1920x0_80_0_0_d2fde415f2e7ef994ae61d1670930432.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Интерес к российскому кино растет, в первые дни 2024 года отечественные фильмы в кинотеатрах посмотрели свыше 14 миллионов человек, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Интерес к отечественным картинам растет - видим это и по статистике самих кинозалов. Только в первые дни наступившего нового года российские фильмы посмотрели свыше 14 миллионов человек. На 10,5% выросло и количество билетов, проданных в эти январские каникулы", - заявил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. По его словам, в минувшие новогодние выходные россияне также достаточно активно путешествовали по стране. "В первую неделю около 1 миллиона людей посетили заповедники, музеи, выставки, более 200 тысяч ходили в театры", - отметил премьер.

https://ria.ru/20240108/kholop-1920141677.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, михаил мишустин, россия, кино и сериалы