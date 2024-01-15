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Юные москвичи снимут учебные фильмы в рамках выставки "Россия" - РИА Новости, 15.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
09:08 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/filmy-1921356836.html
Юные москвичи снимут учебные фильмы в рамках выставки "Россия"
Юные москвичи снимут учебные фильмы в рамках выставки "Россия" - РИА Новости, 15.01.2024
Юные москвичи снимут учебные фильмы в рамках выставки "Россия"
Серию бесплатных занятий для московских подростков проведут на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", цикл "Научно-популярное кино: от идеи до... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T09:08
2024-01-15T09:08
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
наталья сергунина
москва
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Серию бесплатных занятий для московских подростков проведут на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", цикл "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" для детей стартует 20 января, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. "Креативное пространство на базе киностудии им. М. Горького "Кинокампус Горького" и министерство культуры Российской Федерации организуют серию бесплатных занятий для столичных подростков. Цикл "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" стартует 20 января в павильоне №19 "Атом" на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", - рассказала Сергунина. По её словам, принять участие в проекте смогут ребята от 14 до 17 лет. Во время занятий они под руководством профессионалов напишут сценарий, распределят роли и проведут съемки. В ходе семи мастер-классов участники снимут короткий учебный фильм. Заммэра уточнила, что занятия пройдут на третьем этаже павильона, в интерактивном пространстве "Атомариум" с настоящей научно-просветительской лабораторией. "Для юных посетителей проведут экскурсию, где расскажут об основных экспонатах площадки: Антикитерском механизме, маятнике Чеботаева, винте Архимеда, клетке Фарадея и многом другом. Их истории лягут в основу будущих кинокартин", - сообщила Сергунина.
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выставка-форум "россия", наталья сергунина, москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Наталья Сергунина, Москва

Юные москвичи снимут учебные фильмы в рамках выставки "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВыставка "Россия"
Выставка Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Серию бесплатных занятий для московских подростков проведут на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", цикл "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" для детей стартует 20 января, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
"Креативное пространство на базе киностудии им. М. Горького "Кинокампус Горького" и министерство культуры Российской Федерации организуют серию бесплатных занятий для столичных подростков. Цикл "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" стартует 20 января в павильоне №19 "Атом" на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", - рассказала Сергунина.
По её словам, принять участие в проекте смогут ребята от 14 до 17 лет. Во время занятий они под руководством профессионалов напишут сценарий, распределят роли и проведут съемки. В ходе семи мастер-классов участники снимут короткий учебный фильм. Заммэра уточнила, что занятия пройдут на третьем этаже павильона, в интерактивном пространстве "Атомариум" с настоящей научно-просветительской лабораторией.
"Для юных посетителей проведут экскурсию, где расскажут об основных экспонатах площадки: Антикитерском механизме, маятнике Чеботаева, винте Архимеда, клетке Фарадея и многом другом. Их истории лягут в основу будущих кинокартин", - сообщила Сергунина.
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