https://ria.ru/20240115/filmy-1921356836.html

Юные москвичи снимут учебные фильмы в рамках выставки "Россия"

Юные москвичи снимут учебные фильмы в рамках выставки "Россия" - РИА Новости, 15.01.2024

Юные москвичи снимут учебные фильмы в рамках выставки "Россия"

Серию бесплатных занятий для московских подростков проведут на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", цикл "Научно-популярное кино: от идеи до... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T09:08

2024-01-15T09:08

2024-01-15T09:08

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

наталья сергунина

москва

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Серию бесплатных занятий для московских подростков проведут на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", цикл "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" для детей стартует 20 января, сообщила журналистам заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. "Креативное пространство на базе киностудии им. М. Горького "Кинокампус Горького" и министерство культуры Российской Федерации организуют серию бесплатных занятий для столичных подростков. Цикл "Научно-популярное кино: от идеи до готового фильма" стартует 20 января в павильоне №19 "Атом" на ВДНХ в рамках международной выставки-форума "Россия", - рассказала Сергунина. По её словам, принять участие в проекте смогут ребята от 14 до 17 лет. Во время занятий они под руководством профессионалов напишут сценарий, распределят роли и проведут съемки. В ходе семи мастер-классов участники снимут короткий учебный фильм. Заммэра уточнила, что занятия пройдут на третьем этаже павильона, в интерактивном пространстве "Атомариум" с настоящей научно-просветительской лабораторией. "Для юных посетителей проведут экскурсию, где расскажут об основных экспонатах площадки: Антикитерском механизме, маятнике Чеботаева, винте Архимеда, клетке Фарадея и многом другом. Их истории лягут в основу будущих кинокартин", - сообщила Сергунина.

https://ria.ru/20240112/vystavka-1921022182.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", наталья сергунина, москва