https://ria.ru/20240115/filatov-1921417603.html

Сооснователь Globaltrans Филатов не планирует продавать свою долю акций

Сооснователь Globaltrans Филатов не планирует продавать свою долю акций - РИА Новости, 15.01.2024

Сооснователь Globaltrans Филатов не планирует продавать свою долю акций

Сооснователь и владелец более 11% российского железнодорожного оператора Globaltrans Андрей Филатов не планирует выходить из состава акционеров компании,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:41

2024-01-15T13:41

2024-01-15T13:41

экономика

андрей филатов

globaltrans

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921417262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fbf09100850180e68e308d605fd58c1.jpg

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сооснователь и владелец более 11% российского железнодорожного оператора Globaltrans Андрей Филатов не планирует выходить из состава акционеров компании, сообщил он РИА Новости. Globaltrans ранее в понедельник сообщил, что структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital - купила 26,19% Globaltrans у трех акционеров - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, а также заключила соглашение о приобретении акций компании у структуры Александра Елисеева и доли несвязанного акционера и увеличит пакет до 31,62%. "Инвестирование в российскую экономику, в том числе в транспортный сектор, ключевое направление в моей работе, я не планирую и никогда не планировал выходить из бизнеса Globaltrans", - сообщил Филатов. Он назвал Globaltrans качественным и перспективным активом. "Уверен, что приход нового акционера продолжит укрепление позиций компании на российском рынке железнодорожных перевозок", - добавил бизнесмен. В настоящее время 56,2% Globaltrans составляет free-float, 26,2% - у Aqniet Capital, 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans), 5,1% - у Litten Investments Ltd (бенефициар - Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans), 0,9% - у Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев, сооснователи Globaltrans), 0,1% - под контролем директоров и менеджмента.

https://ria.ru/20230404/transport-1862856195.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, андрей филатов, globaltrans