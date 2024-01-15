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Сооснователь Globaltrans Филатов не планирует продавать свою долю акций - РИА Новости, 15.01.2024
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13:41 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/filatov-1921417603.html
Сооснователь Globaltrans Филатов не планирует продавать свою долю акций
Сооснователь Globaltrans Филатов не планирует продавать свою долю акций - РИА Новости, 15.01.2024
Сооснователь Globaltrans Филатов не планирует продавать свою долю акций
Сооснователь и владелец более 11% российского железнодорожного оператора Globaltrans Андрей Филатов не планирует выходить из состава акционеров компании,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:41
2024-01-15T13:41
экономика
андрей филатов
globaltrans
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сооснователь и владелец более 11% российского железнодорожного оператора Globaltrans Андрей Филатов не планирует выходить из состава акционеров компании, сообщил он РИА Новости. Globaltrans ранее в понедельник сообщил, что структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital - купила 26,19% Globaltrans у трех акционеров - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, а также заключила соглашение о приобретении акций компании у структуры Александра Елисеева и доли несвязанного акционера и увеличит пакет до 31,62%. "Инвестирование в российскую экономику, в том числе в транспортный сектор, ключевое направление в моей работе, я не планирую и никогда не планировал выходить из бизнеса Globaltrans", - сообщил Филатов. Он назвал Globaltrans качественным и перспективным активом. "Уверен, что приход нового акционера продолжит укрепление позиций компании на российском рынке железнодорожных перевозок", - добавил бизнесмен. В настоящее время 56,2% Globaltrans составляет free-float, 26,2% - у Aqniet Capital, 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans), 5,1% - у Litten Investments Ltd (бенефициар - Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans), 0,9% - у Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев, сооснователи Globaltrans), 0,1% - под контролем директоров и менеджмента.
https://ria.ru/20230404/transport-1862856195.html
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экономика, андрей филатов, globaltrans
Экономика, Андрей Филатов, Globaltrans
Сооснователь Globaltrans Филатов не планирует продавать свою долю акций

Сооснователь Globaltrans Филатов не планирует выходить из числа акционеров

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАндрей Филатов
Андрей Филатов - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Андрей Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Сооснователь и владелец более 11% российского железнодорожного оператора Globaltrans Андрей Филатов не планирует выходить из состава акционеров компании, сообщил он РИА Новости.
Globaltrans ранее в понедельник сообщил, что структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital - купила 26,19% Globaltrans у трех акционеров - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева, а также заключила соглашение о приобретении акций компании у структуры Александра Елисеева и доли несвязанного акционера и увеличит пакет до 31,62%.
"Инвестирование в российскую экономику, в том числе в транспортный сектор, ключевое направление в моей работе, я не планирую и никогда не планировал выходить из бизнеса Globaltrans", - сообщил Филатов.
Он назвал Globaltrans качественным и перспективным активом.
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"Уверен, что приход нового акционера продолжит укрепление позиций компании на российском рынке железнодорожных перевозок", - добавил бизнесмен.
В настоящее время 56,2% Globaltrans составляет free-float, 26,2% - у Aqniet Capital, 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans), 5,1% - у Litten Investments Ltd (бенефициар - Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans), 0,9% - у Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев, сооснователи Globaltrans), 0,1% - под контролем директоров и менеджмента.
 
ЭкономикаАндрей ФилатовGlobaltrans
 
 
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