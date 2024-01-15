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Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей - РИА Новости, 15.01.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:41 15.01.2024 (обновлено: 12:53 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/evro-1921402973.html
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей - РИА Новости, 15.01.2024
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей
Рубль усиливает рост: евро уже опускался ниже 96 рублей, однако потом вернулся на эту отметку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:41
2024-01-15T12:53
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рубль усиливает рост: евро уже опускался ниже 96 рублей, однако потом вернулся на эту отметку, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12.37 мск падает на 1,07 рубля, до 96,03 рубля, доллар теряет 65 копеек, до 87,76 рубля, юань - 8 копеек, до 12,15 рубля.Минутами ранее евро падал до 95,97 рубля – минимума с 23 ноября.Начинающиеся в понедельник довольно большие по объему продажи валюты Центробанком РФ будут способствовать продолжению укрепления рубля, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер"."Кроме валютных интервенций, российской валюте будет помогать традиционный для начала года слабый спрос на доллары и юани со стороны импортеров, а также приближение первого в этом году сезона уплаты налогов. Ближайшей поддержкой по курсу доллара выступает район 87,5 рубля, который может быть сегодня-завтра как минимум протестирован", - оценивает он.Продажи валюты в рамках бюджетного правила будут в среднесрочном плане оказывать поддержку рублю независимо от конъюнктуры на нефтяном рынке, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Пока же... после четырехдневного укрепления рубля продажи валюты уменьшились, поэтому стоит ожидать коррекции", - заключает он.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей впервые с 23 ноября

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты евро
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры и монеты евро . Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рубль усиливает рост: евро уже опускался ниже 96 рублей, однако потом вернулся на эту отметку, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 12.37 мск падает на 1,07 рубля, до 96,03 рубля, доллар теряет 65 копеек, до 87,76 рубля, юань - 8 копеек, до 12,15 рубля.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель
12 января, 13:45
Минутами ранее евро падал до 95,97 рубля – минимума с 23 ноября.
Начинающиеся в понедельник довольно большие по объему продажи валюты Центробанком РФ будут способствовать продолжению укрепления рубля, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Кроме валютных интервенций, российской валюте будет помогать традиционный для начала года слабый спрос на доллары и юани со стороны импортеров, а также приближение первого в этом году сезона уплаты налогов. Ближайшей поддержкой по курсу доллара выступает район 87,5 рубля, который может быть сегодня-завтра как минимум протестирован", - оценивает он.
Продажи валюты в рамках бюджетного правила будут в среднесрочном плане оказывать поддержку рублю независимо от конъюнктуры на нефтяном рынке, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Пока же... после четырехдневного укрепления рубля продажи валюты уменьшились, поэтому стоит ожидать коррекции", - заключает он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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