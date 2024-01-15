https://ria.ru/20240115/evro-1921402973.html

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей - РИА Новости, 15.01.2024

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 96 рублей

Рубль усиливает рост: евро уже опускался ниже 96 рублей, однако потом вернулся на эту отметку, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:41

2024-01-15T12:41

2024-01-15T12:53

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Рубль усиливает рост: евро уже опускался ниже 96 рублей, однако потом вернулся на эту отметку, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 12.37 мск падает на 1,07 рубля, до 96,03 рубля, доллар теряет 65 копеек, до 87,76 рубля, юань - 8 копеек, до 12,15 рубля.Минутами ранее евро падал до 95,97 рубля – минимума с 23 ноября.Начинающиеся в понедельник довольно большие по объему продажи валюты Центробанком РФ будут способствовать продолжению укрепления рубля, рассчитывает Алексей Антонов из компании "Алор брокер"."Кроме валютных интервенций, российской валюте будет помогать традиционный для начала года слабый спрос на доллары и юани со стороны импортеров, а также приближение первого в этом году сезона уплаты налогов. Ближайшей поддержкой по курсу доллара выступает район 87,5 рубля, который может быть сегодня-завтра как минимум протестирован", - оценивает он.Продажи валюты в рамках бюджетного правила будут в среднесрочном плане оказывать поддержку рублю независимо от конъюнктуры на нефтяном рынке, считает Владислав Антонов из BitRiver. "Пока же... после четырехдневного укрепления рубля продажи валюты уменьшились, поэтому стоит ожидать коррекции", - заключает он.

https://ria.ru/20240112/neft-1920924612.html

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экономика, московская биржа