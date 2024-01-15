https://ria.ru/20240115/elektroenergiya-1921352775.html

СМИ сообщили о сокращении поставок электроэнергии в Китай

СМИ сообщили о сокращении поставок электроэнергии в Китай - РИА Новости, 15.01.2024

СМИ сообщили о сокращении поставок электроэнергии в Китай

Поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 34%, до 3,1 миллиарда кВт.ч, в прошедшем году, вернувшись к привычным среднегодовым показателям за... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T08:32

2024-01-15T08:32

2024-01-15T08:32

экономика

китай

россия

дальний восток

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Поставки электроэнергии из России в Китай снизились на 34%, до 3,1 миллиарда кВт.ч, в прошедшем году, вернувшись к привычным среднегодовым показателям за 2012–2020 годы, сообщает газета "Коммерсант". "Объем поставки электроэнергии из РФ в Китай по итогам 2023 года упал более чем на треть, до, примерно, 3,1 миллиарда кВт.ч, вернувшись к привычным среднегодовым показателям за 2012–2020 годы", - пишет газета. В компании "Интер РАО" (монопольном операторе экспорта электроэнергии) уточнили изданию, что в 2012–2020 годах экспорт обычно составлял около 3 миллиарда кВт.ч. Показатель, таким образом, примерно на 34% ниже объема поставок за 2022 год, которая достигала рекорда в 4,7 миллиарда кВт.ч., по подсчетам "Коммерсанта". Экспорт снижался с августа, на 49,8% год к году, затем, в сентябре — на 47%, в октябре — на 72%, а в ноябре — на 61%, из-за роста внутреннего потребления на Дальнем Востоке, аварий ТЭС и низкой водности ГЭС, сообщает издание. Далее тенденция снижения продолжилась - в декабре и январе поставки в Китай электричества, по сообщению "Системного оператора" (СО, диспетчера энергосистемы) идут только по двум ЛЭП 110–220 кВ мощностью до 115 МВт, а объем экспорта, по данным издания, уменьшился на 80% год к году, составив в декабре примерно 82,6 миллиона кВт.ч. При этом в текущем отопительном сезоне регуляторы прогнозировали рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке сразу на 4,7%, сообщили изданию источники на рынке.

https://ria.ru/20240106/kitay-1919941368.html

https://ria.ru/20240111/chipy-1920703392.html

китай

россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, россия, дальний восток