https://ria.ru/20240115/dvizhenie-1921510628.html

В Москве возобновили движение на D4

В Москве возобновили движение на D4 - РИА Новости, 15.01.2024

В Москве возобновили движение на D4

Движение поездов на D4 в сторону Железнодорожной через станцию "Савеловская" возобновлено в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T22:19

2024-01-15T22:19

2024-01-15T22:19

железнодорожный

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Движение поездов на D4 в сторону Железнодорожной через станцию "Савеловская" возобновлено в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. В ведомстве сообщали, что движение поездов на D4 в сторону Железнодорожной затруднено из-за остановки состава на станции "Савеловская". "На D4 возобновлено движение через станцию "Савёловская" в сторону Железнодорожной. Поезда курсируют в обе стороны. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240103/mtsd-1919553698.html

железнодорожный

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

железнодорожный, москва, департамент транспорта г. москвы