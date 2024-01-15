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В Москве возобновили движение на D4 - РИА Новости, 15.01.2024
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22:19 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/dvizhenie-1921510628.html
В Москве возобновили движение на D4
В Москве возобновили движение на D4 - РИА Новости, 15.01.2024
В Москве возобновили движение на D4
Движение поездов на D4 в сторону Железнодорожной через станцию "Савеловская" возобновлено в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T22:19
2024-01-15T22:19
железнодорожный
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Движение поездов на D4 в сторону Железнодорожной через станцию "Савеловская" возобновлено в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса. В ведомстве сообщали, что движение поездов на D4 в сторону Железнодорожной затруднено из-за остановки состава на станции "Савеловская". "На D4 возобновлено движение через станцию "Савёловская" в сторону Железнодорожной. Поезда курсируют в обе стороны. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240103/mtsd-1919553698.html
железнодорожный
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железнодорожный, москва, департамент транспорта г. москвы
Железнодорожный, Москва, Департамент транспорта г. Москвы
В Москве возобновили движение на D4

В Москве после приостановки восстановили движение на D4 через "Савеловскую"

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСтанция "Савеловская"
Станция Савеловская - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Станция "Савеловская". Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Движение поездов на D4 в сторону Железнодорожной через станцию "Савеловская" возобновлено в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
В ведомстве сообщали, что движение поездов на D4 в сторону Железнодорожной затруднено из-за остановки состава на станции "Савеловская".
«
"На D4 возобновлено движение через станцию "Савёловская" в сторону Железнодорожной. Поезда курсируют в обе стороны. Вместе с МЖД принимаем меры для сокращения опозданий", - говорится в сообщении.
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На МЦД-4 возобновили движение после аварии
3 января, 10:33
 
ЖелезнодорожныйМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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