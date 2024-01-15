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На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей - РИА Новости, 15.01.2024
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06:46 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/dtp-1921347809.html
На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей
На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей - РИА Новости, 15.01.2024
На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей
Двенадцать автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском, в результате движение полностью перекрыто, сообщает краевой... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:46
2024-01-15T06:46
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Двенадцать автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском, в результате движение полностью перекрыто, сообщает краевой главк МВД. "На 805 километре автодороги Р-255 "Сибирь" со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново произошло несколько автопроисшествий с участием 12 транспортных средств. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через село Дрокино", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших в ДТП нет, на месте работают наряды ДПС. В Telegram-канале аэропорта сообщается, что в сторону воздушной гавани образовалась серьёзная пробка.
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красноярск, происшествия
Красноярск, Происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей

Под Красноярском закрыли участок трассы после ДТП с участием 12 автомобилей

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудник ДПС подает водителю сигнал об остановке. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Двенадцать автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском, в результате движение полностью перекрыто, сообщает краевой главк МВД.
"На 805 километре автодороги Р-255 "Сибирь" со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново произошло несколько автопроисшествий с участием 12 транспортных средств. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через село Дрокино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в ДТП нет, на месте работают наряды ДПС.
В Telegram-канале аэропорта сообщается, что в сторону воздушной гавани образовалась серьёзная пробка.
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