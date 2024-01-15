https://ria.ru/20240115/dtp-1921347809.html

На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей

На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей - РИА Новости, 15.01.2024

На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей

Двенадцать автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском, в результате движение полностью перекрыто, сообщает краевой... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T06:46

2024-01-15T06:46

2024-01-15T06:46

красноярск

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766723772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5c5716f903dd06eda65374b2ab73480.jpg

КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Двенадцать автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском, в результате движение полностью перекрыто, сообщает краевой главк МВД. "На 805 километре автодороги Р-255 "Сибирь" со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново произошло несколько автопроисшествий с участием 12 транспортных средств. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через село Дрокино", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших в ДТП нет, на месте работают наряды ДПС. В Telegram-канале аэропорта сообщается, что в сторону воздушной гавани образовалась серьёзная пробка.

https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярск, происшествия