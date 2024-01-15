https://ria.ru/20240115/dtp-1921347809.html
На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей
На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей - РИА Новости, 15.01.2024
На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей
Двенадцать автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском, в результате движение полностью перекрыто, сообщает краевой... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T06:46
2024-01-15T06:46
2024-01-15T06:46
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости. Двенадцать автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском, в результате движение полностью перекрыто, сообщает краевой главк МВД. "На 805 километре автодороги Р-255 "Сибирь" со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново произошло несколько автопроисшествий с участием 12 транспортных средств. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через село Дрокино", - говорится в сообщении.Отмечается, что пострадавших в ДТП нет, на месте работают наряды ДПС. В Telegram-канале аэропорта сообщается, что в сторону воздушной гавани образовалась серьёзная пробка.
https://ria.ru/20240114/dtp-1921250841.html
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красноярск, происшествия
На трассе под Красноярском столкнулись 12 автомобилей
Под Красноярском закрыли участок трассы после ДТП с участием 12 автомобилей
КРАСНОЯРСК, 15 янв - РИА Новости.
Двенадцать автомобилей столкнулись в нескольких ДТП на участке федеральной трассы под Красноярском, в результате движение полностью перекрыто, сообщает
краевой главк МВД.
"На 805 километре автодороги Р-255 "Сибирь" со стороны Красноярска в сторону поселка Емельяново произошло несколько автопроисшествий с участием 12 транспортных средств. В настоящий момент движение на данном участке полностью перекрыто. Проезд осуществляется через село Дрокино", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших в ДТП нет, на месте работают наряды ДПС.
В Telegram-канале аэропорта сообщается, что в сторону воздушной гавани образовалась серьёзная пробка.
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