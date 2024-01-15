https://ria.ru/20240115/donbass-1921438114.html

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена - РИА Новости, 15.01.2024

В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена

Пять мирных жителей погибли и еще 21 получил ранения с 9 по14 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:27

2024-01-15T15:27

2024-01-15T15:27

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

дарья морозова

происшествия

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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и еще 21 получил ранения с 9 по14 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 9 по 14 декабря погибли пять мирных жителей. Пострадал за указанный период 21 человек. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9134 человека, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 349, среди них 843 ребенка.

https://ria.ru/20240115/obstrel-1921429000.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия