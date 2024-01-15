Рейтинг@Mail.ru
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/donbass-1921438114.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена - РИА Новости, 15.01.2024
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена
Пять мирных жителей погибли и еще 21 получил ранения с 9 по14 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:27
2024-01-15T15:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913428966_0:37:3190:1831_1920x0_80_0_0_c22016305160410880433bfae006f613.jpg
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и еще 21 получил ранения с 9 по14 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 9 по 14 декабря погибли пять мирных жителей. Пострадал за указанный период 21 человек. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9134 человека, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 349, среди них 843 ребенка.
https://ria.ru/20240115/obstrel-1921429000.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/03/1913428966_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff55e8ff12fad9b8307c7fc592f96457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена

Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли пять человек, еще 21 пострадал

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела украинскими войсками
Последствия обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела украинскими войсками . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и еще 21 получил ранения с 9 по14 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале.
В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 9 по 14 декабря погибли пять мирных жителей. Пострадал за указанный период 21 человек.
Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9134 человека, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 349, среди них 843 ребенка.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Украинские войска обстреляли территорию ДНР
14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДарья МорозоваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала