https://ria.ru/20240115/donbass-1921438114.html
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена - РИА Новости, 15.01.2024
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена
Пять мирных жителей погибли и еще 21 получил ранения с 9 по14 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:27
2024-01-15T15:27
2024-01-15T15:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
дарья морозова
происшествия
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ДОНЕЦК, 15 янв - РИА Новости. Пять мирных жителей погибли и еще 21 получил ранения с 9 по14 января в ДНР из-за действий украинских войск, сообщает аппарат омбудсмена республики Дарьи Морозовой в Telegram-канале. В сообщении ведомства приводится инфографика, согласно которой в республике с 9 по 14 декабря погибли пять мирных жителей. Пострадал за указанный период 21 человек. Также отмечается, что за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины в ДНР погибли 9134 человека, в том числе 233 ребенка. Число пострадавших мирных жителей из-за действий Украины за все время составило 13 349, среди них 843 ребенка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, дарья морозова, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Дарья Морозова, Происшествия
В ДНР за неделю погибли пять мирных жителей, сообщили в аппарате омбудсмена
Аппарат омбудсмена: в ДНР за неделю погибли пять человек, еще 21 пострадал