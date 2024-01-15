https://ria.ru/20240115/donbass-1921386698.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 15.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска с начала суток выпустили восемь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по районам Донецка и Горловке, сообщило в понедельник представительство... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T11:37

2024-01-15T11:37

2024-01-15T11:37

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ДОНЕЦК, 15 янв – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили восемь снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по районам Донецка и Горловке, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:45 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении. В 8.20 и 11.00 были обстреляны Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпущено пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, уточнили в ведомстве. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - в его западной части. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240115/obstrel-1921380141.html

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горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, горловка, украина, нато, стирол