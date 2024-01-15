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СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи - РИА Новости, 15.01.2024
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10:24 15.01.2024 (обновлено: 15:39 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/detali-1921368412.html
СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи
СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи - РИА Новости, 15.01.2024
СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи
В поддельном письме о банкротстве СПБ Биржи говорилось о долгах банкам на сумму в 435 миллионов рублей, сообщил РБК. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T10:24
2024-01-15T15:39
экономика
москва
рбк (медиагруппа)
сбербанк россии
втб
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В поддельном письме о банкротстве СПБ Биржи говорилось о долгах банкам на сумму в 435 миллионов рублей, сообщил РБК.&quot;В настоящее время степень критичности положения ПАО &quot;СПБ Биржа&quot; объективно свидетельствует о невозможности продолжения нормального режима хозяйствования, преодоления финансовых затруднений в разумный срок, а также формирования экономически обоснованного плана по выходу из указанной ситуации&quot;, — утверждалось в поддельном письме.В заявлении говорится о просроченной задолженности перед Сбербанком и ВТБ в размере 245 миллионов рублей и 190 миллионов рублей соответственно. Долги стали критичными для финансового состояния биржи из-за наложенных на нее санкций, отмечалось в фальшивом документе.Представитель биржи опроверг эту информацию, сообщив изданию, что она не соответствует действительности.В ноябре в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление СПБ биржи о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Собственные акции торговой площадки после новостей подешевели почти на 35 процентов, а по итогам торгового дня потеряли в цене десять процентов. Биржа после этого заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.
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экономика, москва, рбк (медиагруппа), сбербанк россии, втб
Экономика, Москва, РБК (медиагруппа), Сбербанк России, ВТБ
СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи

РБК: в письме о банкротстве СПБ Биржи говорится о долгах на 435 миллионов рублей

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В поддельном письме о банкротстве СПБ Биржи говорилось о долгах банкам на сумму в 435 миллионов рублей, сообщил РБК.
«

"В настоящее время степень критичности положения ПАО "СПБ Биржа" объективно свидетельствует о невозможности продолжения нормального режима хозяйствования, преодоления финансовых затруднений в разумный срок, а также формирования экономически обоснованного плана по выходу из указанной ситуации", — утверждалось в поддельном письме.

В заявлении говорится о просроченной задолженности перед Сбербанком и ВТБ в размере 245 миллионов рублей и 190 миллионов рублей соответственно. Долги стали критичными для финансового состояния биржи из-за наложенных на нее санкций, отмечалось в фальшивом документе.
Представитель биржи опроверг эту информацию, сообщив изданию, что она не соответствует действительности.
В ноябре в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление СПБ биржи о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Собственные акции торговой площадки после новостей подешевели почти на 35 процентов, а по итогам торгового дня потеряли в цене десять процентов. Биржа после этого заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
"СПБ биржа" обратится в органы правоохранения из-за заявления о банкротстве
10:06
 
ЭкономикаМоскваРБК (медиагруппа)Сбербанк РоссииВТБ
 
 
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