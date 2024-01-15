https://ria.ru/20240115/detali-1921368412.html

СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи

СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи - РИА Новости, 15.01.2024

СМИ раскрыли детали поддельного заявления о банкротстве СПБ Биржи

В поддельном письме о банкротстве СПБ Биржи говорилось о долгах банкам на сумму в 435 миллионов рублей, сообщил РБК. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:24

2024-01-15T10:24

2024-01-15T15:39

экономика

москва

рбк (медиагруппа)

сбербанк россии

втб

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В поддельном письме о банкротстве СПБ Биржи говорилось о долгах банкам на сумму в 435 миллионов рублей, сообщил РБК."В настоящее время степень критичности положения ПАО "СПБ Биржа" объективно свидетельствует о невозможности продолжения нормального режима хозяйствования, преодоления финансовых затруднений в разумный срок, а также формирования экономически обоснованного плана по выходу из указанной ситуации", — утверждалось в поддельном письме.В заявлении говорится о просроченной задолженности перед Сбербанком и ВТБ в размере 245 миллионов рублей и 190 миллионов рублей соответственно. Долги стали критичными для финансового состояния биржи из-за наложенных на нее санкций, отмечалось в фальшивом документе.Представитель биржи опроверг эту информацию, сообщив изданию, что она не соответствует действительности.В ноябре в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление СПБ биржи о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Собственные акции торговой площадки после новостей подешевели почти на 35 процентов, а по итогам торгового дня потеряли в цене десять процентов. Биржа после этого заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.

https://ria.ru/20240115/birzha-1921364680.html

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экономика, москва, рбк (медиагруппа), сбербанк россии, втб