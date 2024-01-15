https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921350302.html
Высланный из Латвии пенсионер назвал депортацию попыткой унизить россиян
Высланный из Латвии пенсионер назвал депортацию попыткой унизить россиян - РИА Новости, 15.01.2024
Высланный из Латвии пенсионер назвал депортацию попыткой унизить россиян
Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков назвал свою высылку попыткой унизить россиян в этой стране. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T07:38
2024-01-15T07:38
2024-01-15T07:38
латвия
в мире
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728380340_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_7f4302a30446f9c150aeaee2b79beab7.jpg
КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков назвал свою высылку попыткой унизить россиян в этой стране. Посольство России в Латвии 12 января выразило возмущение принудительной депортацией 82-летнего председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Каткова и призвало международных правозащитников дать оценку действиям властей республики. По решению МВД Латвии, пожилой человек, у которого в Латвии остались жена, дети и внуки, был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. "Начались какие-то процессы, связанные с ликвидацией русского языка, с ликвидацией русской культуры, притеснением граждан России. Это факт. Это беспрецедентная акция, которую учинили национал-радикалы", – сказал он РИА Новости. По его словам, "это было сделано для того, чтобы унизить граждан России, чтобы прекратилась вся эта защита со стороны России". "Начинают потихоньку выдавливать, потому что выдавливание российских соотечественников, оно давно идет уже", – добавил пенсионер. Он рассказал, что одной из целей создания Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества было вовлечение россиян в экономическую и социальную жизнь Латвии. "Проводили это интегрирование спокойно, без нажима. Это была самая большая организация в стране", – добавил Катков. По его словам, ассоциация направляла граждан России из Латвии получать высокотехнологичную медицинскую помощь: тех, кто нуждался, отправляли бесплатно на лечение в Москву, а в Калининград отправляли людей на лечение по сосудистой хирургии.
https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921349588.html
https://ria.ru/20240112/vysylka-1921073487.html
латвия
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728380340_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_03259973bd0157c9a00c92ee1d1822a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
латвия, в мире, россия, москва
Латвия, В мире, Россия, Москва
Высланный из Латвии пенсионер назвал депортацию попыткой унизить россиян
Пенсионер Катков назвал свою депортацию из Латвии попыткой унизить россиян
КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков назвал свою высылку попыткой унизить россиян в этой стране.
Посольство России в Латвии 12 января выразило возмущение принудительной депортацией 82-летнего председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Каткова и призвало международных правозащитников дать оценку действиям властей республики. По решению МВД Латвии, пожилой человек, у которого в Латвии остались жена, дети и внуки, был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера.
Высланный из Латвии пенсионер рассказал, что больше всего его огорчает
"Начались какие-то процессы, связанные с ликвидацией русского языка, с ликвидацией русской культуры, притеснением граждан России. Это факт. Это беспрецедентная акция, которую учинили национал-радикалы", – сказал он РИА Новости.
По его словам, "это было сделано для того, чтобы унизить граждан России
, чтобы прекратилась вся эта защита со стороны России".
"Начинают потихоньку выдавливать, потому что выдавливание российских соотечественников, оно давно идет уже", – добавил пенсионер.
Он рассказал, что одной из целей создания Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества было вовлечение россиян в экономическую и социальную жизнь Латвии.
"Проводили это интегрирование спокойно, без нажима. Это была самая большая организация в стране", – добавил Катков.
По его словам, ассоциация направляла граждан России из Латвии получать высокотехнологичную медицинскую помощь: тех, кто нуждался, отправляли бесплатно на лечение в Москву
, а в Калининград
отправляли людей на лечение по сосудистой хирургии.
Посольство России в Латвии возмутила высылка 82-летнего военного пенсионера