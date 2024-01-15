https://ria.ru/20240115/deportatsiya-1921348864.html

Высланный из Латвии пенсионер сообщил, что на сборы ему дали час

Высланный из Латвии пенсионер сообщил, что на сборы ему дали час - РИА Новости, 15.01.2024

Высланный из Латвии пенсионер сообщил, что на сборы ему дали час

Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков рассказал РИА Новости, что его выслали без объяснения причин, дав на сборы только один час. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T07:06

2024-01-15T07:06

2024-01-15T07:06

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КАЛИНИНГРАД, 15 янв — РИА Новости. Депортированный из Латвии российский военный пенсионер Борис Катков рассказал РИА Новости, что его выслали без объяснения причин, дав на сборы только один час. Посольство России в Латвии 12 января выразило возмущение принудительной депортацией 82-летнего председателя правления Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества Каткова и призвало международных правозащитников дать оценку действиям властей республики. По решению МВД Латвии, пожилой человек, у которого в Латвии остались жена, дети и внуки, был признан угрозой национальной безопасности и "приговорен" к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение. При этом ведомство не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера. "Мне совсем не объяснили. Мне просто вручили, что мне ликвидировали вид на жительство, что я не въездной в Латвию, что я в черных списках", – сказал Катков. По его словам, изначально ему давался месяц, чтобы оспорить решение о депортации, но в итоге полиция пришла к нему через считанные дни после вынесения постановления. "Утром встаю, вывел собаку, собираюсь кушать – и вдруг заявляются. Все. Дали час сроку. … Взял то, что жена успела собрать за час. ... Без объяснения посадили: "Вы арестованы". И все", – сказал Катков. Правительство Латвии в августе 2022 года приняло решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет. Согласно поправкам к закону об иммиграции, возможность повторной сдачи экзамена по латышскому языку у россиян сохранялась до 30 ноября, в этом случае действие их ВНЖ продлевалось до конца 2023 года. В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в республике один государственный язык – латышский, а русский имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20240112/vysylka-1921073487.html

https://ria.ru/20231205/svo-1913949068.html

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