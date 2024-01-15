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В Болгарии готовят инфраструктуру для размещения пяти тысяч солдат НАТО - РИА Новости, 15.01.2024
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11:57 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/bolgariya-1921391176.html
В Болгарии готовят инфраструктуру для размещения пяти тысяч солдат НАТО
В Болгарии готовят инфраструктуру для размещения пяти тысяч солдат НАТО - РИА Новости, 15.01.2024
В Болгарии готовят инфраструктуру для размещения пяти тысяч солдат НАТО
Болгария готовит инфраструктуру для размещения многонациональной боевой группы численностью до пяти тысяч человек, сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T11:57
2024-01-15T11:57
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Болгария готовит инфраструктуру для размещения многонациональной боевой группы численностью до пяти тысяч человек, сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев. По словам министра, в ходе его визита в США обсуждалось, как лучше обеспечить необходимую инфраструктуру для развертывания многонациональной боевой группы в качестве принимающей стороны и как американские партнеры могут помочь воспользоваться имеющимися международными фондами для совместного финансирования ее строительства. "Есть планы по увеличению всех боевых групп в странах восточного фланга НАТО до бригадных - то есть, примерно до пяти тысяч. Это произойдет, когда это будет необходимо, на данный момент у нас нет четкого графика. Мы должны быть готовы обеспечить условия", - сказал глава минобороны в эфире телеканала bTV. Он пояснил, что необходимая инфраструктура должна включать автомобильные и железнодорожные дороги, способные обеспечить быстрое развертывание союзных войск, а также топливопроводы и склады. Тагарев также сообщил, что, согласно договору, Болгария станет региональным центром по ремонту и обслуживанию боевых машин Stryker. Уже определено, что один из полевых заводов будет находиться в городе Велико-Тырново.
https://ria.ru/20240115/ucheniya-1921363554.html
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в мире, болгария, сша, нато
В мире, Болгария, США, НАТО
В Болгарии готовят инфраструктуру для размещения пяти тысяч солдат НАТО

Министр: Болгария готовит инфраструктуру для размещения пяти тысяч солдат НАТО

© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Болгария готовит инфраструктуру для размещения многонациональной боевой группы численностью до пяти тысяч человек, сообщил министр обороны страны Тодор Тагарев.
По словам министра, в ходе его визита в США обсуждалось, как лучше обеспечить необходимую инфраструктуру для развертывания многонациональной боевой группы в качестве принимающей стороны и как американские партнеры могут помочь воспользоваться имеющимися международными фондами для совместного финансирования ее строительства.
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"Есть планы по увеличению всех боевых групп в странах восточного фланга НАТО до бригадных - то есть, примерно до пяти тысяч. Это произойдет, когда это будет необходимо, на данный момент у нас нет четкого графика. Мы должны быть готовы обеспечить условия", - сказал глава минобороны в эфире телеканала bTV.
Он пояснил, что необходимая инфраструктура должна включать автомобильные и железнодорожные дороги, способные обеспечить быстрое развертывание союзных войск, а также топливопроводы и склады.
Тагарев также сообщил, что, согласно договору, Болгария станет региональным центром по ремонту и обслуживанию боевых машин Stryker. Уже определено, что один из полевых заводов будет находиться в городе Велико-Тырново.
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