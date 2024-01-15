https://ria.ru/20240115/bogatstvo-1921395817.html
Богатейшие люди мира удвоили состояния по сравнению с 2020 годом
Богатейшие люди мира удвоили состояния по сравнению с 2020 годом - РИА Новости, 15.01.2024
Богатейшие люди мира удвоили состояния по сравнению с 2020 годом
Крупнейшие мировые корпорации и богатейшие люди планеты удвоили свои состояния с 2020 года, тогда как пять миллиардов человек по всему миру стали значительно... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:17
2024-01-15T12:17
2024-01-15T12:17
oxfam
экономика
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Крупнейшие мировые корпорации и богатейшие люди планеты удвоили свои состояния с 2020 года, тогда как пять миллиардов человек по всему миру стали значительно беднее, сообщила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam в преддверии начинающейся в понедельник в Швейцарии встречи Всемирного экономического форума. "Нынешняя неделя отмечена Всемирным экономическим форумом в Давосе (Швейцария) - ежегодным собранием, на которое политики, миллиардеры и лидеры бизнеса съезжаются, предположительно, "улучшать положение в мире". Однако эти крупные игроки в Давосе часто как раз те же самые люди, которые и ведут к неравенству, следуя своим собственным интересам, в не общественному благу", - подчеркивает Oxfam в сообщении на своем сайте. "С 2020 года пять миллиардов человек стали беднее, когда как пять богатейших людей удвоили свои состояния со скоростью 14 миллионов долларов в час", - утверждает Oxfam. По данным организации, миллиардеры стали богаче за три года на 3,3 триллиона долларов. Один процент населения планеты, который составляют богатейшие лица, владеет 43% всего мирового финансового состояния. "Монополии играют огромную роль в формировании жизней обычных людей по всему миру, влияя на то, сколько нам платят, какую еду мы едим и можем себе позволить и к каким лекарствам у нас есть допуск", - отмечает Oxfam. По прогнозам организации, через десять лет появится первый на планете "триллионер", а для того, чтобы победить бедность, потребуется 230 лет.
https://ria.ru/20240115/davos-1921326736.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
oxfam, экономика
Богатейшие люди мира удвоили состояния по сравнению с 2020 годом
Oxfam: богатейшие люди удвоили состояния с 2020 года, 5 млрд — стали беднее
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Крупнейшие мировые корпорации и богатейшие люди планеты удвоили свои состояния с 2020 года, тогда как пять миллиардов человек по всему миру стали значительно беднее, сообщила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam
в преддверии начинающейся в понедельник в Швейцарии встречи Всемирного экономического форума.
"Нынешняя неделя отмечена Всемирным экономическим форумом в Давосе
(Швейцария) - ежегодным собранием, на которое политики, миллиардеры и лидеры бизнеса съезжаются, предположительно, "улучшать положение в мире". Однако эти крупные игроки в Давосе часто как раз те же самые люди, которые и ведут к неравенству, следуя своим собственным интересам, в не общественному благу", - подчеркивает Oxfam в сообщении на своем сайте.
"С 2020 года пять миллиардов человек стали беднее, когда как пять богатейших людей удвоили свои состояния со скоростью 14 миллионов долларов в час", - утверждает Oxfam.
По данным организации, миллиардеры стали богаче за три года на 3,3 триллиона долларов. Один процент населения планеты, который составляют богатейшие лица, владеет 43% всего мирового финансового состояния.
Давос — уже не тот: геополитические павлины проиграли драку
"Монополии играют огромную роль в формировании жизней обычных людей по всему миру, влияя на то, сколько нам платят, какую еду мы едим и можем себе позволить и к каким лекарствам у нас есть допуск", - отмечает Oxfam.
По прогнозам организации, через десять лет появится первый на планете "триллионер", а для того, чтобы победить бедность, потребуется 230 лет.