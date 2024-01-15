https://ria.ru/20240115/birzha-1921364680.html

"СПБ биржа" обратится в органы правоохранения из-за заявления о банкротстве

"СПБ биржа" обратится в органы правоохранения из-за заявления о банкротстве - РИА Новости, 15.01.2024

"СПБ биржа" обратится в органы правоохранения из-за заявления о банкротстве

"СПБ биржа" продолжает подготовку документов для обращения в правоохранительные органы из-за подачи в ноябре заявления "от неустановленных лиц" о банкротстве... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T10:06

2024-01-15T10:06

2024-01-15T10:06

экономика

россия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "СПБ биржа" продолжает подготовку документов для обращения в правоохранительные органы из-за подачи в ноябре заявления "от неустановленных лиц" о банкротстве торговой площадки, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. "СПБ биржа" готовит документы для обращения в правоохранительные органы по факту подачи неустановленными лицами заявления о банкротстве "СПБ биржи", - сказали в пресс-службе. В ноябре в картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация о том, что суд зарегистрировал заявление "СПБ биржи" о собственном банкротстве. При этом сама биржа заявила, что не подавала такого заявления. Позже суд сообщил, что вернул бирже это заявление. Собственные акции торговой площадки утром после новостей подешевели почти на 35%, а в итоге по итогам торгового дня потеряли в цене 10%. Биржа после этого заявила о намерении обратиться к правоохранителям для расследования инцидента.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия