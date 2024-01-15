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Создаваемые США биориски требуют расследования, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.01.2024
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15:36 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/bioriski-1921441010.html
Создаваемые США биориски требуют расследования, заявили в Минобороны
Создаваемые США биориски требуют расследования, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.01.2024
Создаваемые США биориски требуют расследования, заявили в Минобороны
Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски требуют независимого международного расследования,... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:36
2024-01-15T15:36
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски требуют независимого международного расследования, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Генерал отметил, что системное расширение Соединенными Штатами военно-биологической деятельности создает угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников. "Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски ставят вопрос о проведении независимого международного расследования", - сказал Кириллов. При этом он добавил, что из-за беспрецедентного давления США многие государства заняли пассивную позицию по вопросу. Однако, отметил генерал, полученная в ходе СВО информация о разработке на территории Украины компонентов биологического оружия в нарушение 1-й и 4-й статей Конвенции о запрещении биологического оружия, "заставляет их менять свою точку зрения". "В сложившейся ситуации считаем крайне важным возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции, который являлся бы обязательным для выполнения всеми государствами-участниками КБТО, и в первую очередь – США", - добавил Кириллов.
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сша, россия, вашингтон (штат), игорь кириллов, в мире
США, Россия, Вашингтон (штат), Игорь Кириллов, В мире
Создаваемые США биориски требуют расследования, заявили в Минобороны

Кириллов: cоздаваемые США биориски требуют международного расследования

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски требуют независимого международного расследования, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Генерал отметил, что системное расширение Соединенными Штатами военно-биологической деятельности создает угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников.
«
"Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски ставят вопрос о проведении независимого международного расследования", - сказал Кириллов.
При этом он добавил, что из-за беспрецедентного давления США многие государства заняли пассивную позицию по вопросу. Однако, отметил генерал, полученная в ходе СВО информация о разработке на территории Украины компонентов биологического оружия в нарушение 1-й и 4-й статей Конвенции о запрещении биологического оружия, "заставляет их менять свою точку зрения".
"В сложившейся ситуации считаем крайне важным возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции, который являлся бы обязательным для выполнения всеми государствами-участниками КБТО, и в первую очередь – США", - добавил Кириллов.
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