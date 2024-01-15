Создаваемые США биориски требуют расследования, заявили в Минобороны
Кириллов: cоздаваемые США биориски требуют международного расследования
© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски требуют независимого международного расследования, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Генерал отметил, что системное расширение Соединенными Штатами военно-биологической деятельности создает угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников.
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"Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски ставят вопрос о проведении независимого международного расследования", - сказал Кириллов.
При этом он добавил, что из-за беспрецедентного давления США многие государства заняли пассивную позицию по вопросу. Однако, отметил генерал, полученная в ходе СВО информация о разработке на территории Украины компонентов биологического оружия в нарушение 1-й и 4-й статей Конвенции о запрещении биологического оружия, "заставляет их менять свою точку зрения".
"В сложившейся ситуации считаем крайне важным возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции, который являлся бы обязательным для выполнения всеми государствами-участниками КБТО, и в первую очередь – США", - добавил Кириллов.