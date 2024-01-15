https://ria.ru/20240115/bioriski-1921441010.html

Создаваемые США биориски требуют расследования, заявили в Минобороны

Создаваемые США биориски требуют расследования, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.01.2024

Создаваемые США биориски требуют расследования, заявили в Минобороны

Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски требуют независимого международного расследования,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:36

2024-01-15T15:36

2024-01-15T15:36

сша

россия

вашингтон (штат)

игорь кириллов

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски требуют независимого международного расследования, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Генерал отметил, что системное расширение Соединенными Штатами военно-биологической деятельности создает угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Вашингтоном в качестве стратегических противников. "Масштабы проводимых в США исследований двойного назначения и создаваемые ими глобальные биологические риски ставят вопрос о проведении независимого международного расследования", - сказал Кириллов. При этом он добавил, что из-за беспрецедентного давления США многие государства заняли пассивную позицию по вопросу. Однако, отметил генерал, полученная в ходе СВО информация о разработке на территории Украины компонентов биологического оружия в нарушение 1-й и 4-й статей Конвенции о запрещении биологического оружия, "заставляет их менять свою точку зрения". "В сложившейся ситуации считаем крайне важным возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к конвенции, который являлся бы обязательным для выполнения всеми государствами-участниками КБТО, и в первую очередь – США", - добавил Кириллов.

https://ria.ru/20231229/virus-1918878462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, вашингтон (штат), игорь кириллов, в мире