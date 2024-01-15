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США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ - РИА Новости, 15.01.2024
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15:37 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/bioretseptur-1921441275.html
США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ
США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ - РИА Новости, 15.01.2024
США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ
США пытаются воссоздать технологию получения крупномасштабных биологических рецептур для наступательной программы, сообщил в понедельник на брифинге начальник... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:37
2024-01-15T15:37
безопасность
сша
вашингтон (штат)
игорь кириллов
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. США пытаются воссоздать технологию получения крупномасштабных биологических рецептур для наступательной программы, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Генерал отметил, что в октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, в качестве кандидатов в приоритете были бывшие сотрудники военных ведомств с опытом военно-биологической деятельности. В официальном пресс-релизе было отмечено, что деятельность министерства обороны США будет направлена на возрождение производственного потенциала, который повышает стратегическую конкурентоспособность Соединенных Штатов и позволяет создавать вооруженные силы будущего. "Подобные формулировки могут свидетельствовать о попытках Вашингтона воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы", - сказал Кириллов.
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безопасность, сша, вашингтон (штат), игорь кириллов, вооруженные силы рф
Безопасность, США, Вашингтон (штат), Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ

США воссоздают технологию масштабных биорецептур для наступательной программы

© AP Photo / Andrew HarnikКомандование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике
Командование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Командование медицинских исследований и разработок армии США в Форт-Детрике. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. США пытаются воссоздать технологию получения крупномасштабных биологических рецептур для наступательной программы, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Генерал отметил, что в октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, в качестве кандидатов в приоритете были бывшие сотрудники военных ведомств с опытом военно-биологической деятельности. В официальном пресс-релизе было отмечено, что деятельность министерства обороны США будет направлена на возрождение производственного потенциала, который повышает стратегическую конкурентоспособность Соединенных Штатов и позволяет создавать вооруженные силы будущего.
«
"Подобные формулировки могут свидетельствовать о попытках Вашингтона воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы", - сказал Кириллов.
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БезопасностьСШАВашингтон (штат)Игорь КирилловВооруженные силы РФ
 
 
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