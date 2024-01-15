https://ria.ru/20240115/bioretseptur-1921441275.html

США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ

США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ - РИА Новости, 15.01.2024

США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ

США пытаются воссоздать технологию получения крупномасштабных биологических рецептур для наступательной программы, сообщил в понедельник на брифинге начальник... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:37

2024-01-15T15:37

2024-01-15T15:37

безопасность

сша

вашингтон (штат)

игорь кириллов

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. США пытаются воссоздать технологию получения крупномасштабных биологических рецептур для наступательной программы, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Генерал отметил, что в октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, в качестве кандидатов в приоритете были бывшие сотрудники военных ведомств с опытом военно-биологической деятельности. В официальном пресс-релизе было отмечено, что деятельность министерства обороны США будет направлена на возрождение производственного потенциала, который повышает стратегическую конкурентоспособность Соединенных Штатов и позволяет создавать вооруженные силы будущего. "Подобные формулировки могут свидетельствовать о попытках Вашингтона воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы", - сказал Кириллов.

https://ria.ru/20240115/epidemii-1921440531.html

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безопасность, сша, вашингтон (штат), игорь кириллов, вооруженные силы рф