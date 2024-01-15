https://ria.ru/20240115/bioretseptur-1921441275.html
США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ
США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ - РИА Новости, 15.01.2024
США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ
США пытаются воссоздать технологию получения крупномасштабных биологических рецептур для наступательной программы, сообщил в понедельник на брифинге начальник... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:37
2024-01-15T15:37
2024-01-15T15:37
безопасность
сша
вашингтон (штат)
игорь кириллов
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864749659_394:0:2678:1285_1920x0_80_0_0_b6deac26e64dc066d24a23334eb5a786.jpg
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. США пытаются воссоздать технологию получения крупномасштабных биологических рецептур для наступательной программы, сообщил в понедельник на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Генерал отметил, что в октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, в качестве кандидатов в приоритете были бывшие сотрудники военных ведомств с опытом военно-биологической деятельности. В официальном пресс-релизе было отмечено, что деятельность министерства обороны США будет направлена на возрождение производственного потенциала, который повышает стратегическую конкурентоспособность Соединенных Штатов и позволяет создавать вооруженные силы будущего. "Подобные формулировки могут свидетельствовать о попытках Вашингтона воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы", - сказал Кириллов.
https://ria.ru/20240115/epidemii-1921440531.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864749659_1213:0:2692:1110_1920x0_80_0_0_56b39504d6fb050599fb22ce7e50ae77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, сша, вашингтон (штат), игорь кириллов, вооруженные силы рф
Безопасность, США, Вашингтон (штат), Игорь Кириллов, Вооруженные силы РФ
США воссоздают методику крупномасштабных биорецептур, сообщили в РХБЗ
США воссоздают технологию масштабных биорецептур для наступательной программы