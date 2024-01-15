https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921447058.html

США блокируют все инициативы по верификации КБТО, заявили в Минобороны

США блокируют все инициативы по верификации КБТО, заявили в Минобороны - РИА Новости, 15.01.2024

США блокируют все инициативы по верификации КБТО, заявили в Минобороны

США блокируют любые международные инициативы по верификации Конвенции о запрещении биооружия (КБТО), что исключает возможность проверки деятельности... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T16:00

2024-01-15T16:00

2024-01-15T16:00

сша

россия

игорь кириллов

оон

организация по запрещению химического оружия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США блокируют любые международные инициативы по верификации Конвенции о запрещении биооружия (КБТО), что исключает возможность проверки деятельности лабораторий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Пользуясь пробелами в международном законодательстве, американская администрация последовательно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира. Особую обеспокоенность вызывает факт блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического оружия", - заявил Кириллов на брифинге Минобороны РФ по военно-биологической деятельности США. Он подчеркнул, что это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США, так и за ее пределами. "Прошедшие в 2023 году мероприятия на площадке КБТО еще раз подтвердили принципиальное нежелание Вашингтона к возобновлению переговоров о создании юридически обязывающего механизма проверки", - сказал Кириллов. Как отметил генерал, в ходе проведенных на площадке КБТО мероприятий Россией было поставлено более 20 вопросов, касающихся нарушения Киевом и Вашингтоном требований конвенции. По его словам, они касались номенклатуры и количеств патогенных микроорганизмов, изучаемых в рамках программы снижения угрозы, проведения исследований на украинских военнослужащих и душевнобольных, сокрытия Украиной и США фактов сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности. "Ни на один из вопросов до настоящего времени не получено ответов по существу. При этом продвигаемые США инициативы были направлены на подмену положений Конвенции и других норм международного законодательства собственными "правилами", которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам", - сказал Кириллов. Как утверждает генерал, это прослеживалось в работе и на других международных площадках, где западные делегации "продавливали" принятие решений лишь по интересующей их проблематике. По его словам, внимание преднамеренно смещалось на рассмотрение второстепенных вопросов, не связанных напрямую с проблемами нераспространения оружия массового поражения. "Для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны американская администрация пытается оказывать давление на своих союзников и развивающиеся страны. Этим, в частности, обусловлены результаты рассмотрения вопроса военно-биологической деятельности США на Украине в Совете Безопасности ООН, а также итоги голосования в Организации по запрещению химического оружия по переизбранию России в состав исполнительного совета данной организации", - заявил Кириллов.

https://ria.ru/20240115/epidemii-1921440531.html

https://ria.ru/20231009/ssha-1901453518.html

https://ria.ru/20240115/bioriski-1921441010.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, игорь кириллов, оон, организация по запрещению химического оружия