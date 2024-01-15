США блокируют все инициативы по верификации КБТО, заявили в Минобороны
Минобороны: США блокируют любые международные инициативы по верификации КБТО
© Sputnik / Денис Асланов
Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США блокируют любые международные инициативы по верификации Конвенции о запрещении биооружия (КБТО), что исключает возможность проверки деятельности лабораторий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
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"Пользуясь пробелами в международном законодательстве, американская администрация последовательно наращивает свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира. Особую обеспокоенность вызывает факт блокировки Соединенными Штатами любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического оружия", - заявил Кириллов на брифинге Минобороны РФ по военно-биологической деятельности США.
Он подчеркнул, что это исключает возможность проверки деятельности лабораторий как на территории США, так и за ее пределами. "Прошедшие в 2023 году мероприятия на площадке КБТО еще раз подтвердили принципиальное нежелание Вашингтона к возобновлению переговоров о создании юридически обязывающего механизма проверки", - сказал Кириллов.
Как отметил генерал, в ходе проведенных на площадке КБТО мероприятий Россией было поставлено более 20 вопросов, касающихся нарушения Киевом и Вашингтоном требований конвенции. По его словам, они касались номенклатуры и количеств патогенных микроорганизмов, изучаемых в рамках программы снижения угрозы, проведения исследований на украинских военнослужащих и душевнобольных, сокрытия Украиной и США фактов сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности.
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"Ни на один из вопросов до настоящего времени не получено ответов по существу. При этом продвигаемые США инициативы были направлены на подмену положений Конвенции и других норм международного законодательства собственными "правилами", которые разработаны в американских интересах, поддержаны коллективным Западом и навязаны для выполнения третьим странам", - сказал Кириллов.
Как утверждает генерал, это прослеживалось в работе и на других международных площадках, где западные делегации "продавливали" принятие решений лишь по интересующей их проблематике. По его словам, внимание преднамеренно смещалось на рассмотрение второстепенных вопросов, не связанных напрямую с проблемами нераспространения оружия массового поражения.
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"Для снижения политического ущерба от разоблачений с российской стороны американская администрация пытается оказывать давление на своих союзников и развивающиеся страны. Этим, в частности, обусловлены результаты рассмотрения вопроса военно-биологической деятельности США на Украине в Совете Безопасности ООН, а также итоги голосования в Организации по запрещению химического оружия по переизбранию России в состав исполнительного совета данной организации", - заявил Кириллов.