https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921443847.html
В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине
В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине - РИА Новости, 15.01.2024
В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине
Многие учреждения США, участвующие в биологических программах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия, заявил... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:44
2024-01-15T15:44
2024-01-15T15:49
украина
сша
техас
игорь кириллов
войска рхбз
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Многие учреждения США, участвующие в биологических программах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Примечательно, что многие из государственных и научных учреждений, перечисленных в документе как подрядчики Пентагона в рамках программы разработки биологического оружия, сегодня задействованы в так называемой "Программе снижения биологической угрозы", проводимой ДИТРА на территории Украины. В их числе – университеты штатов Техас, Флорида, Аризона и другие", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, направления реализации исследований не изменились. "Приоритетными являются все те же возбудители туляремии, сибирской язвы, клещевых инфекций", - сказал Кириллов. ДИТРА - управление Пентагона по снижению угрозы оружия массового поражения.
https://ria.ru/20240115/rasshirenie-1921442409.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, техас, игорь кириллов, войска рхбз, министерство обороны сша
Украина, США, Техас, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Министерство обороны США
В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине
Минобороны: многие участники биопрограмм на Украине были подрядчиками Пентагона