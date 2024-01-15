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В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине - РИА Новости, 15.01.2024
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15:44 15.01.2024 (обновлено: 15:49 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921443847.html
В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине
В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине - РИА Новости, 15.01.2024
В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине
Многие учреждения США, участвующие в биологических программах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия, заявил... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:44
2024-01-15T15:49
украина
сша
техас
игорь кириллов
войска рхбз
министерство обороны сша
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Многие учреждения США, участвующие в биологических программах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Примечательно, что многие из государственных и научных учреждений, перечисленных в документе как подрядчики Пентагона в рамках программы разработки биологического оружия, сегодня задействованы в так называемой "Программе снижения биологической угрозы", проводимой ДИТРА на территории Украины. В их числе – университеты штатов Техас, Флорида, Аризона и другие", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, направления реализации исследований не изменились. "Приоритетными являются все те же возбудители туляремии, сибирской язвы, клещевых инфекций", - сказал Кириллов. ДИТРА - управление Пентагона по снижению угрозы оружия массового поражения.
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украина, сша, техас, игорь кириллов, войска рхбз, министерство обороны сша
Украина, США, Техас, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Министерство обороны США
В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине

Минобороны: многие участники биопрограмм на Украине были подрядчиками Пентагона

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог в костюме биологической защиты
Микробиолог в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог в костюме биологической защиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Многие учреждения США, участвующие в биологических программах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«
"Примечательно, что многие из государственных и научных учреждений, перечисленных в документе как подрядчики Пентагона в рамках программы разработки биологического оружия, сегодня задействованы в так называемой "Программе снижения биологической угрозы", проводимой ДИТРА на территории Украины. В их числе – университеты штатов Техас, Флорида, Аризона и другие", - сказал Кириллов на брифинге.
По его словам, направления реализации исследований не изменились.
«
"Приоритетными являются все те же возбудители туляремии, сибирской язвы, клещевых инфекций", - сказал Кириллов.
ДИТРА - управление Пентагона по снижению угрозы оружия массового поражения.
Сотрудницы лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В США разработали документы, предполагающие расширение сети биолабораторий
15:41
 
УкраинаСШАТехасИгорь КирилловВойска РХБЗМинистерство обороны США
 
 
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