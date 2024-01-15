https://ria.ru/20240115/biooruzhie-1921443847.html

В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине

В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине - РИА Новости, 15.01.2024

В Минобороны назвали разработчиков биооружия для Пентагона на Украине

Многие учреждения США, участвующие в биологических программах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия, заявил... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:44

2024-01-15T15:44

2024-01-15T15:49

украина

сша

техас

игорь кириллов

войска рхбз

министерство обороны сша

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Многие учреждения США, участвующие в биологических программах на Украине, ранее были подрядчиками Пентагона по разработке биологического оружия, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Примечательно, что многие из государственных и научных учреждений, перечисленных в документе как подрядчики Пентагона в рамках программы разработки биологического оружия, сегодня задействованы в так называемой "Программе снижения биологической угрозы", проводимой ДИТРА на территории Украины. В их числе – университеты штатов Техас, Флорида, Аризона и другие", - сказал Кириллов на брифинге. По его словам, направления реализации исследований не изменились. "Приоритетными являются все те же возбудители туляремии, сибирской язвы, клещевых инфекций", - сказал Кириллов. ДИТРА - управление Пентагона по снижению угрозы оружия массового поражения.

https://ria.ru/20240115/rasshirenie-1921442409.html

украина

сша

техас

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, техас, игорь кириллов, войска рхбз, министерство обороны сша