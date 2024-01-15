https://ria.ru/20240115/biologiya-1921442085.html

Следствие получило досье на военно-биологических деятелей США на Украине

Следствие получило досье на военно-биологических деятелей США на Украине - РИА Новости, 15.01.2024

Следствие получило досье на военно-биологических деятелей США на Украине

Российское Минобороны передало досье на организаторов и участников военно-биологической деятельности на Украине, включающего в том числе граждан США,... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T15:40

2024-01-15T15:40

2024-01-15T15:40

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Российское Минобороны передало досье на организаторов и участников военно-биологической деятельности на Украине, включающего в том числе граждан США, военно-следственным органам, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "В результате анализа полученной документации было установлено более 50 фигурантов, в числе которых должностные лица государственных органов США и Украины, сотрудники посреднических организаций и частных компаний", - сказал Кириллов на брифинге. "Представленные на слайде должностные лица США и Украины - лишь небольшая часть военно-биологического досье, более полная информация передана в военно-следственные органы для соответствующей правовой оценки", - добавил он. Начальник войск РХБЗ уточнил, что в список вошли сотрудники DITRA Кеннет Майерс, Роберт Поуп и Джоанна Уинтрол, а также представители подрядных организаций Пентагона Battel и EcoHealth Alliance Кэвин Оливал, Карен Сейлорс и Льюис фон Таер. Кроме того, там оказались принимавшие участие в реализации проектов UP и TAP граждане Украины Михаил Усатый и Татьяна Кирьязова. "Долгое время "в тени" оставались сотрудники украинского научно-технического центра (УНТЦ) и агентства США по международному развитию, разрабатывавшие сценарии, направленные на обвинение Российской Федерации в применении биологического оружия", - рассказал Кириллов. Он напомнил, что в соответствующем тренинге во Львове в августе 2023 года с участием представителей СБУ и Национальной полиции Украины приняли участие Филиппа Ленцос, Джемма Боушер, заведующая референс-лабораторией искусственных и особо опасных патогенов Ирина Демчишина, а также начальник отдела биологической безопасности и биологической защиты Центра общественного здоровья минздрава Украины Дарья Пономаренко. Ранее Демчишина выступала в роли посредника при взаимодействии с подрядной организацией Пентагона – компанией Black&Veatch и ее вице-президентом Томасом Волом. "Исследования по изучению возбудителей экономически значимых инфекций и механизмов их распространения проводились под руководством Дениса Музыки. К сбору и отправке материалов привлекались Виктор Гавриленко и Александр Мезинов", - отметил Кириллов. Кроме того, фигурантами военно-биологического досье стали причастные к распространению пандемии COVID-19 и получившие финансовую выгоду от распространения некачественных вакцин бывший директор ЦРУ Джина Хаспел, министр здравоохранения США Алекс Азар и советник Белого дома Энтони Фаучи. Они, по словам генерал-лейтенанта, преднамеренно препятствовали расследованию причин пандемии COVID-19 и манипулировали общественным мнением. Также в досье данные о высших должностных лицах фармацевтических компаний Pfizer и Moderna Альберт Бурла и Стефан Бансель, получившие сверхприбыли на продажах опасных для здоровья человека препаратов. "В данный список входят руководители подрядных организаций Пентагона - Нита Мадхав, генеральный директор компании Metabiota и Питер Дашак, президент EcoHealth Alliance, причастные к отмыванию денежных средств из государственного бюджета США, выделенных на изучение возбудителя новой коронавирусной инфекции и борьбу с пандемией", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20231222/biologiya-1917468212.html

https://ria.ru/20231009/biooruzhie-1901454497.html

https://ria.ru/20231127/biolaboratoriya-1912201346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, здоровье - общество, украина, сша, министерство обороны сша, войска рхбз, ситуация в днр и лнр