https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921482090.html

Медведчук прокомментировал изъятие детей у украинских беженцев на Западе

Медведчук прокомментировал изъятие детей у украинских беженцев на Западе - РИА Новости, 15.01.2024

Медведчук прокомментировал изъятие детей у украинских беженцев на Западе

Массовое изъятие детей у украинских беженцев в Европе показывает, что украинцев там считают людьми третьего сорта, заявил лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T18:07

2024-01-15T18:07

2024-01-15T18:07

специальная военная операция на украине

украина

виктор медведчук

в мире

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Массовое изъятие детей у украинских беженцев в Европе показывает, что украинцев там считают людьми третьего сорта, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В статье, опубликованной на сайте "Смотрим"", Медведчук со ссылкой на расчеты правозащитников сообщил, что минимальное количество случаев изъятия детей у украинских беженцев в Европе - 400. Официально же это число составляет "минимум 240", отметил автор. По словам Медведчука, в Европе множество якобы законных причин для разлучения украинских семей: "дернули за руку - агрессия, громко крикнули - психологическое давление, оставили дома одного - невнимание". Политик отметил, что особенно опасно "украинским детям не посещать всевозможные "уроки" сексуальной толерантности, которые во многих странах ЕС идут уже с детского садика". В таком случае родителей назовут "неблагонадежными", а детей - "попавшими под опаснейшее влияние", объяснил автор. Он также заявил, что специалисты связывают изъятие украинских детей в том числе со стремлением европейцев восполнить увядающий генофонд славянскими детьми. Он считает, что в этом нет "ничего нового со времен Гитлера". Одновременно украинские дети, находящиеся в Европе вместе со своими беззащитными матерями, выглядят для ювенальной полиции легкой добычей, возможностью закрыть план работы, считает Медведчук. Украинские чиновники, по его словам, своих граждан в таких случаях не особенно защищают, боясь скандалов. В лучшем случае чиновники жалуются властям в европейских странах, но "обычно родителям говорят, что они нарушили европейские законы, а тут они строго выполняются", указал он. Из-за этого, по словам политика, "каждый спасает своих детей как может, но почти никому это не удается". "Все это говорит о том, что украинцев в Европе считают третьим сортом. И сказки Зеленского о том, что ими в Европе все восхищаются, совершенно не соответствуют действительности... Ювенальная машина ЕС активно перерабатывает ментальность и национальные корни маленьких украинцев, отказывая им в национальной идентичности и обрывая связи с биологическими родителями", - подчеркнул Медведчук, добавив, что это коснулось бы всех детей Украины, будь страна членом Евросоюза.

https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921417934.html

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240101/vybor-1919306172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, виктор медведчук, в мире, евросоюз, ситуация в днр и лнр