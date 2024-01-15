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Медведчук прокомментировал изъятие детей у украинских беженцев на Западе - РИА Новости, 15.01.2024
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18:07 15.01.2024
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Медведчук прокомментировал изъятие детей у украинских беженцев на Западе
Медведчук прокомментировал изъятие детей у украинских беженцев на Западе - РИА Новости, 15.01.2024
Медведчук прокомментировал изъятие детей у украинских беженцев на Западе
Массовое изъятие детей у украинских беженцев в Европе показывает, что украинцев там считают людьми третьего сорта, заявил лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T18:07
2024-01-15T18:07
специальная военная операция на украине
украина
виктор медведчук
в мире
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Массовое изъятие детей у украинских беженцев в Европе показывает, что украинцев там считают людьми третьего сорта, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. В статье, опубликованной на сайте "Смотрим"", Медведчук со ссылкой на расчеты правозащитников сообщил, что минимальное количество случаев изъятия детей у украинских беженцев в Европе - 400. Официально же это число составляет "минимум 240", отметил автор. По словам Медведчука, в Европе множество якобы законных причин для разлучения украинских семей: "дернули за руку - агрессия, громко крикнули - психологическое давление, оставили дома одного - невнимание". Политик отметил, что особенно опасно "украинским детям не посещать всевозможные "уроки" сексуальной толерантности, которые во многих странах ЕС идут уже с детского садика". В таком случае родителей назовут "неблагонадежными", а детей - "попавшими под опаснейшее влияние", объяснил автор. Он также заявил, что специалисты связывают изъятие украинских детей в том числе со стремлением европейцев восполнить увядающий генофонд славянскими детьми. Он считает, что в этом нет "ничего нового со времен Гитлера". Одновременно украинские дети, находящиеся в Европе вместе со своими беззащитными матерями, выглядят для ювенальной полиции легкой добычей, возможностью закрыть план работы, считает Медведчук. Украинские чиновники, по его словам, своих граждан в таких случаях не особенно защищают, боясь скандалов. В лучшем случае чиновники жалуются властям в европейских странах, но "обычно родителям говорят, что они нарушили европейские законы, а тут они строго выполняются", указал он. Из-за этого, по словам политика, "каждый спасает своих детей как может, но почти никому это не удается". "Все это говорит о том, что украинцев в Европе считают третьим сортом. И сказки Зеленского о том, что ими в Европе все восхищаются, совершенно не соответствуют действительности... Ювенальная машина ЕС активно перерабатывает ментальность и национальные корни маленьких украинцев, отказывая им в национальной идентичности и обрывая связи с биологическими родителями", - подчеркнул Медведчук, добавив, что это коснулось бы всех детей Украины, будь страна членом Евросоюза.
https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921417934.html
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
https://ria.ru/20240101/vybor-1919306172.html
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украина, виктор медведчук, в мире, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Виктор Медведчук, В мире, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведчук прокомментировал изъятие детей у украинских беженцев на Западе

Медведчук: украинских беженцев на Западе считают людьми третьего сорта

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы в Румынии
Украинские беженцы в Румынии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Массовое изъятие детей у украинских беженцев в Европе показывает, что украинцев там считают людьми третьего сорта, заявил лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
В статье, опубликованной на сайте "Смотрим"", Медведчук со ссылкой на расчеты правозащитников сообщил, что минимальное количество случаев изъятия детей у украинских беженцев в Европе - 400. Официально же это число составляет "минимум 240", отметил автор.
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По словам Медведчука, в Европе множество якобы законных причин для разлучения украинских семей: "дернули за руку - агрессия, громко крикнули - психологическое давление, оставили дома одного - невнимание". Политик отметил, что особенно опасно "украинским детям не посещать всевозможные "уроки" сексуальной толерантности, которые во многих странах ЕС идут уже с детского садика". В таком случае родителей назовут "неблагонадежными", а детей - "попавшими под опаснейшее влияние", объяснил автор.
Он также заявил, что специалисты связывают изъятие украинских детей в том числе со стремлением европейцев восполнить увядающий генофонд славянскими детьми. Он считает, что в этом нет "ничего нового со времен Гитлера". Одновременно украинские дети, находящиеся в Европе вместе со своими беззащитными матерями, выглядят для ювенальной полиции легкой добычей, возможностью закрыть план работы, считает Медведчук.
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Украинские чиновники, по его словам, своих граждан в таких случаях не особенно защищают, боясь скандалов. В лучшем случае чиновники жалуются властям в европейских странах, но "обычно родителям говорят, что они нарушили европейские законы, а тут они строго выполняются", указал он. Из-за этого, по словам политика, "каждый спасает своих детей как может, но почти никому это не удается".
"Все это говорит о том, что украинцев в Европе считают третьим сортом. И сказки Зеленского о том, что ими в Европе все восхищаются, совершенно не соответствуют действительности... Ювенальная машина ЕС активно перерабатывает ментальность и национальные корни маленьких украинцев, отказывая им в национальной идентичности и обрывая связи с биологическими родителями", - подчеркнул Медведчук, добавив, что это коснулось бы всех детей Украины, будь страна членом Евросоюза.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВиктор МедведчукВ миреЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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