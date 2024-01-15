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В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины
В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины - РИА Новости, 15.01.2024
В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины
Польше следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:45
2024-01-15T13:45
2024-01-15T13:45
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ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Польше следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. В настоящее время в Польше находятся по различным оценкам около 1,5 миллионов беженцев из Украины. "Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети", - сказал Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita. "Это будет для нашей страны огромным бременем, и польское общество должно быть к этому готово", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины
Замглавы МИД Шейна: Польше стоит приготовиться к новой волне беженцев с Украины
ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Польше следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
В настоящее время в Польше находятся по различным оценкам около 1,5 миллионов беженцев из Украины.
"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети", - сказал Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Это будет для нашей страны огромным бременем, и польское общество должно быть к этому готово", - добавил он.
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