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В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины

В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины - РИА Новости, 15.01.2024

В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины

Польше следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T13:45

2024-01-15T13:45

2024-01-15T13:45

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ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Польше следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. В настоящее время в Польше находятся по различным оценкам около 1,5 миллионов беженцев из Украины. "Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети", - сказал Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita. "Это будет для нашей страны огромным бременем, и польское общество должно быть к этому готово", - добавил он.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр