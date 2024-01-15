Рейтинг@Mail.ru
В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины - РИА Новости, 15.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:45 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921417934.html
В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины
В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины - РИА Новости, 15.01.2024
В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины
Польше следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T13:45
2024-01-15T13:45
специальная военная операция на украине
в мире
польша
украина
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a34a4b23b52923c0501763fbbd53028f.jpg
ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Польше следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна. В настоящее время в Польше находятся по различным оценкам около 1,5 миллионов беженцев из Украины. "Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети", - сказал Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita. "Это будет для нашей страны огромным бременем, и польское общество должно быть к этому готово", - добавил он.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
польша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1e/1835236134_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_5501a91f0a923c6bc3b018f8a6eb6358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Польше призвали быть готовыми к новой волне беженцев с Украины

Замглавы МИД Шейна: Польше стоит приготовиться к новой волне беженцев с Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Жители Украины на контрольно-пропускном пункте Медыка — Шегини на польско-украинской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 янв - РИА Новости. Польше следует приготовиться к новой волне беженцев с Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.
В настоящее время в Польше находятся по различным оценкам около 1,5 миллионов беженцев из Украины.
"Мы не можем исключить, что российское наступление приведет к смещению фронта на Запад и приведет к тому, что в Польше появятся еще миллионы украинцев, в том числе в основном женщины и дети", - сказал Шейна в интервью изданию Rzeczpospolita.
"Это будет для нашей страны огромным бременем, и польское общество должно быть к этому готово", - добавил он.
Украинский военнослужащий бригады территориальной обороны на позиции у реки Днепр - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Мертвым деньги не нужны: Европа хочет запихнуть украинский фарш назад
6 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала