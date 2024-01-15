https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921406468.html
Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским
Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским - РИА Новости, 15.01.2024
Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским
Два гражданина Украины задержаны в одном из ресторанов болгарского курорта Слынчев-Бряг за угрозы и оскорбления в адрес полицейских, сообщает Болгарское... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:54
2024-01-15T12:54
2024-01-15T13:29
украина
в мире
болгария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_c04ff24f7e5a4c273b3c2a92aefef47b.jpg
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Два гражданина Украины задержаны в одном из ресторанов болгарского курорта Слынчев-Бряг за угрозы и оскорбления в адрес полицейских, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В ночь на воскресенье в районный полицейский участок города Несебыр, частью которого является курорт, поступило сообщение об инциденте в ресторане. Двое иностранцев пытались подраться с клиентом заведения. Нарушителями оказались два украинца со статусом беженца - одному 40 лет, другому 43 года. Во время проверки двое мужчин начали оскорблять полицейских и угрожать им. Неоднократные предупреждения стражей порядка граждане Украины игнорировали. Их пришлось задержать, несмотря на сопротивление и проявленную агрессию. Мужчины были задержаны на срок до 24 часов. По данному делу открыто ускоренное производство по факту хулиганства, отмечает телеканал.
https://ria.ru/20231213/deputaty-1915632931.html
украина
болгария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/15/1859492056_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7abb3eeace685e2472693c514733914e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, болгария
Украина, В мире, Болгария
Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским
БНТ: двоих украинских беженцев задержали на болгарском курорте за угрозы полиции
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости.
Два гражданина Украины задержаны в одном из ресторанов болгарского курорта Слынчев-Бряг за угрозы и оскорбления в адрес полицейских, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ
).
В ночь на воскресенье в районный полицейский участок города Несебыр, частью которого является курорт, поступило сообщение об инциденте в ресторане. Двое иностранцев пытались подраться с клиентом заведения. Нарушителями оказались два украинца со статусом беженца - одному 40 лет, другому 43 года.
Во время проверки двое мужчин начали оскорблять полицейских и угрожать им. Неоднократные предупреждения стражей порядка граждане Украины игнорировали. Их пришлось задержать, несмотря на сопротивление и проявленную агрессию.
Мужчины были задержаны на срок до 24 часов. По данному делу открыто ускоренное производство по факту хулиганства, отмечает телеканал.
СМИ: депутаты в Болгарии, споря о помощи ВСУ, назвали друг друга фашистами