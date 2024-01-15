https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921406468.html

Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским

Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским - РИА Новости, 15.01.2024

Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским

Два гражданина Украины задержаны в одном из ресторанов болгарского курорта Слынчев-Бряг за угрозы и оскорбления в адрес полицейских, сообщает Болгарское... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T12:54

2024-01-15T12:54

2024-01-15T13:29

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болгария

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Два гражданина Украины задержаны в одном из ресторанов болгарского курорта Слынчев-Бряг за угрозы и оскорбления в адрес полицейских, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В ночь на воскресенье в районный полицейский участок города Несебыр, частью которого является курорт, поступило сообщение об инциденте в ресторане. Двое иностранцев пытались подраться с клиентом заведения. Нарушителями оказались два украинца со статусом беженца - одному 40 лет, другому 43 года. Во время проверки двое мужчин начали оскорблять полицейских и угрожать им. Неоднократные предупреждения стражей порядка граждане Украины игнорировали. Их пришлось задержать, несмотря на сопротивление и проявленную агрессию. Мужчины были задержаны на срок до 24 часов. По данному делу открыто ускоренное производство по факту хулиганства, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20231213/deputaty-1915632931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, болгария