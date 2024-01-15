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Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским - РИА Новости, 15.01.2024
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12:54 15.01.2024 (обновлено: 13:29 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/bezhentsy-1921406468.html
Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским
Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским - РИА Новости, 15.01.2024
Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским
Два гражданина Украины задержаны в одном из ресторанов болгарского курорта Слынчев-Бряг за угрозы и оскорбления в адрес полицейских, сообщает Болгарское... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T12:54
2024-01-15T13:29
украина
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болгария
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Два гражданина Украины задержаны в одном из ресторанов болгарского курорта Слынчев-Бряг за угрозы и оскорбления в адрес полицейских, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). В ночь на воскресенье в районный полицейский участок города Несебыр, частью которого является курорт, поступило сообщение об инциденте в ресторане. Двое иностранцев пытались подраться с клиентом заведения. Нарушителями оказались два украинца со статусом беженца - одному 40 лет, другому 43 года. Во время проверки двое мужчин начали оскорблять полицейских и угрожать им. Неоднократные предупреждения стражей порядка граждане Украины игнорировали. Их пришлось задержать, несмотря на сопротивление и проявленную агрессию. Мужчины были задержаны на срок до 24 часов. По данному делу открыто ускоренное производство по факту хулиганства, отмечает телеканал.
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украина, в мире, болгария
Украина, В мире, Болгария
Двоих украинцев задержали в Болгарии за угрозы полицейским

БНТ: двоих украинских беженцев задержали на болгарском курорте за угрозы полиции

© Фото : Министерство на вътрешните работиАвтомобиль болгарской полиции
Автомобиль болгарской полиции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Министерство на вътрешните работи
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Два гражданина Украины задержаны в одном из ресторанов болгарского курорта Слынчев-Бряг за угрозы и оскорбления в адрес полицейских, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
В ночь на воскресенье в районный полицейский участок города Несебыр, частью которого является курорт, поступило сообщение об инциденте в ресторане. Двое иностранцев пытались подраться с клиентом заведения. Нарушителями оказались два украинца со статусом беженца - одному 40 лет, другому 43 года.
Во время проверки двое мужчин начали оскорблять полицейских и угрожать им. Неоднократные предупреждения стражей порядка граждане Украины игнорировали. Их пришлось задержать, несмотря на сопротивление и проявленную агрессию.
Мужчины были задержаны на срок до 24 часов. По данному делу открыто ускоренное производство по факту хулиганства, отмечает телеканал.
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