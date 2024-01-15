https://ria.ru/20240115/belgiya-1921340216.html

В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на еврейскую общину

В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на еврейскую общину - РИА Новости, 15.01.2024

В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на еврейскую общину

Полиция Бельгии задержала 19-летнего подозреваемого в подготовке нападения на "один из объектов еврейской общины" в городе Антверпен, сообщила бельгийская... РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T02:45

2024-01-15T02:45

2024-01-15T02:45

бельгия

антверпен

ближний восток

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Полиция Бельгии задержала 19-летнего подозреваемого в подготовке нападения на "один из объектов еврейской общины" в городе Антверпен, сообщила бельгийская федеральная прокуратура. "Он подозревается в нелегальном ношении оружия и подготовке террористического нападения", - говорится в сообщении, которое приводит бельгийское агентство Belga. Прокуратура проводит расследование. После обострения конфликта на Ближнем Востоке в начале октября прошлого года власти бельгийского города Антверпен заявили об усилении мер безопасности возле мест, связанных еврейской общиной. В Антверпене проживает самая крупная в Бельгии еврейская община – порядка 16 тысяч человек. Вторая по численности община находится в Брюсселе – это еще примерно 11 тысяч человек.

https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html

бельгия

антверпен

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бельгия, антверпен, ближний восток, в мире