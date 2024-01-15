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В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на еврейскую общину - РИА Новости, 15.01.2024
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02:45 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/belgiya-1921340216.html
В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на еврейскую общину
В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на еврейскую общину - РИА Новости, 15.01.2024
В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на еврейскую общину
Полиция Бельгии задержала 19-летнего подозреваемого в подготовке нападения на "один из объектов еврейской общины" в городе Антверпен, сообщила бельгийская... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T02:45
2024-01-15T02:45
бельгия
антверпен
ближний восток
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Полиция Бельгии задержала 19-летнего подозреваемого в подготовке нападения на "один из объектов еврейской общины" в городе Антверпен, сообщила бельгийская федеральная прокуратура. "Он подозревается в нелегальном ношении оружия и подготовке террористического нападения", - говорится в сообщении, которое приводит бельгийское агентство Belga. Прокуратура проводит расследование. После обострения конфликта на Ближнем Востоке в начале октября прошлого года власти бельгийского города Антверпен заявили об усилении мер безопасности возле мест, связанных еврейской общиной. В Антверпене проживает самая крупная в Бельгии еврейская община – порядка 16 тысяч человек. Вторая по численности община находится в Брюсселе – это еще примерно 11 тысяч человек.
https://ria.ru/20240102/antisemitizm-1919524519.html
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бельгия, антверпен, ближний восток, в мире
Бельгия, Антверпен, Ближний Восток, В мире
В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке атаки на еврейскую общину

В Бельгии задержали подозреваемого в подготовке нападения на еврейскую общину

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПолицейский в центре Брюсселя
Полицейский в центре Брюсселя - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Полицейский в центре Брюсселя. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 янв - РИА Новости. Полиция Бельгии задержала 19-летнего подозреваемого в подготовке нападения на "один из объектов еврейской общины" в городе Антверпен, сообщила бельгийская федеральная прокуратура.
«
"Он подозревается в нелегальном ношении оружия и подготовке террористического нападения", - говорится в сообщении, которое приводит бельгийское агентство Belga.
Прокуратура проводит расследование.
После обострения конфликта на Ближнем Востоке в начале октября прошлого года власти бельгийского города Антверпен заявили об усилении мер безопасности возле мест, связанных еврейской общиной.
В Антверпене проживает самая крупная в Бельгии еврейская община – порядка 16 тысяч человек. Вторая по численности община находится в Брюсселе – это еще примерно 11 тысяч человек.
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