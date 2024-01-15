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Австралия отправит вертолеты вместо Украины на свалку - РИА Новости, 15.01.2024
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03:26 15.01.2024 (обновлено: 14:32 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/avstraliya-1921341630.html
Австралия отправит вертолеты вместо Украины на свалку
Австралия отправит вертолеты вместо Украины на свалку - РИА Новости, 15.01.2024
Австралия отправит вертолеты вместо Украины на свалку
Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправляются на утилизацию, несмотря на запрос Украины об их передаче, сообщил телеканал ABC. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T03:26
2024-01-15T14:32
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправляются на утилизацию, несмотря на запрос Украины об их передаче, сообщил телеканал ABC."Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией", — говорится в статье.В сентябре прошлого года австралийские Вооруженные силы прекратили эксплуатацию Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после того, как летом четверо австралийских военных погибли в результате крушения MRH-90 во время учений.При этом первоначально предполагалось, что они будут выведены из эксплуатации в 2037 году, однако у "многострадального" вертолета европейской разработки была "история проблем", которые на протяжении многих лет приводили к приостановке полетов.Как пишет ABC, процесс разборки Taipan уже начался. Представитель Министерства обороны Австралии сообщил телеканалу, что ведомство "утилизирует оставшиеся планеры и системы экологически чистым и экономически эффективным способом".Однако украинская община и дипломаты выразили недовольство в связи с решением Австралии. Посол страны в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду, что "возможность все еще есть", добавив, что Киев пока "не получил никакого ответа".
https://ria.ru/20240110/oruzhie-1920538317.html
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в мире, австралия, украина
В мире, Австралия, Украина
Австралия отправит вертолеты вместо Украины на свалку

ABC: Австралия отправила вертолеты MRH-90 на свалку вместо их передачи Киеву

© AP Photo / ADF/Mr Bradley RichardsonВертолет MRH-90 Taipan австралийской армии
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© AP Photo / ADF/Mr Bradley Richardson
Вертолет MRH-90 Taipan австралийской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправляются на утилизацию, несмотря на запрос Украины об их передаче, сообщил телеканал ABC.
"Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией", — говорится в статье.
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В сентябре прошлого года австралийские Вооруженные силы прекратили эксплуатацию Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после того, как летом четверо австралийских военных погибли в результате крушения MRH-90 во время учений.
При этом первоначально предполагалось, что они будут выведены из эксплуатации в 2037 году, однако у "многострадального" вертолета европейской разработки была "история проблем", которые на протяжении многих лет приводили к приостановке полетов.
Как пишет ABC, процесс разборки Taipan уже начался. Представитель Министерства обороны Австралии сообщил телеканалу, что ведомство "утилизирует оставшиеся планеры и системы экологически чистым и экономически эффективным способом".
Однако украинская община и дипломаты выразили недовольство в связи с решением Австралии. Посол страны в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду, что "возможность все еще есть", добавив, что Киев пока "не получил никакого ответа".
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