https://ria.ru/20240115/avstraliya-1921341630.html

Австралия отправит вертолеты вместо Украины на свалку

Австралия отправит вертолеты вместо Украины на свалку - РИА Новости, 15.01.2024

Австралия отправит вертолеты вместо Украины на свалку

Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправляются на утилизацию, несмотря на запрос Украины об их передаче, сообщил телеканал ABC. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T03:26

2024-01-15T03:26

2024-01-15T14:32

в мире

австралия

украина

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Списанные австралийские вертолеты MRH-90 Taipan отправляются на утилизацию, несмотря на запрос Украины об их передаче, сообщил телеканал ABC."Украина сделала официальный запрос на MRH-90 19 декабря 2023 года, несмотря на хорошо задокументированные проблемы с их безопасностью и эксплуатацией", — говорится в статье.В сентябре прошлого года австралийские Вооруженные силы прекратили эксплуатацию Taipan на 14 месяцев раньше намеченного срока. Это произошло после того, как летом четверо австралийских военных погибли в результате крушения MRH-90 во время учений.При этом первоначально предполагалось, что они будут выведены из эксплуатации в 2037 году, однако у "многострадального" вертолета европейской разработки была "история проблем", которые на протяжении многих лет приводили к приостановке полетов.Как пишет ABC, процесс разборки Taipan уже начался. Представитель Министерства обороны Австралии сообщил телеканалу, что ведомство "утилизирует оставшиеся планеры и системы экологически чистым и экономически эффективным способом".Однако украинская община и дипломаты выразили недовольство в связи с решением Австралии. Посол страны в Австралии Василий Мирошниченко выразил надежду, что "возможность все еще есть", добавив, что Киев пока "не получил никакого ответа".

https://ria.ru/20240110/oruzhie-1920538317.html

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в мире, австралия, украина