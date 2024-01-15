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Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 15.01.2024
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05:56 15.01.2024
https://ria.ru/20240115/aviakompaniya-1921345910.html
Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг
Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг - РИА Новости, 15.01.2024
Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг
Суд на основании данных прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7) на 30 тысяч рублей... РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T05:56
2024-01-15T05:56
s7 airlines
толмачево (аэропорт)
западно-сибирская транспортная прокуратура
москва
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Суд на основании данных прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7) на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг - отказ в перевозке пассажирам с билетами, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура. В ведомстве пояснили, что Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по фактам отказа пассажирам в перевозке в новосибирском аэропорту Толмачево в августе 2023 года. "Установлено, что в августе 2023 года авиакомпанией "Сибирь" незаконно отказано в перевозке семи пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна", - говорится в сообщении. По инициативе прокурора авиакомпанию привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. На минувшей неделе транспортная прокуратура сообщала о таком же штрафе для авиакомпании за отказ в июле 2023 года по аналогичной причине в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Москвы в города Читу и Улан-Удэ.
https://ria.ru/20240112/aviaperelety-1920896882.html
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s7 airlines, толмачево (аэропорт), западно-сибирская транспортная прокуратура, москва, новосибирск, россия
S7 Airlines, Толмачево (аэропорт), Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Москва, Новосибирск, Россия
Авиакомпанию S7 вновь оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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НОВОСИБИРСК, 15 янв – РИА Новости. Суд на основании данных прокурорской проверки исполнения законов о защите прав потребителей авиауслуг оштрафовал авиакомпанию "Сибирь" (S7) на 30 тысяч рублей за повторный овербукинг - отказ в перевозке пассажирам с билетами, сообщает в понедельник Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
В ведомстве пояснили, что Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку по фактам отказа пассажирам в перевозке в новосибирском аэропорту Толмачево в августе 2023 года.
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"Установлено, что в августе 2023 года авиакомпанией "Сибирь" незаконно отказано в перевозке семи пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из Новосибирска в Москву, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна", - говорится в сообщении.
По инициативе прокурора авиакомпанию привлекли к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.
На минувшей неделе транспортная прокуратура сообщала о таком же штрафе для авиакомпании за отказ в июле 2023 года по аналогичной причине в перевозке семи пассажирам, которые приобрели билеты на рейсы из Москвы в города Читу и Улан-Удэ.
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S7 AirlinesТолмачево (аэропорт)Западно-Сибирская транспортная прокуратураМоскваНовосибирскРоссия
 
 
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