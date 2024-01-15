https://ria.ru/20240115/aviabomby-1921445672.html
"За пределами ПВО": на Украине забили тревогу после российских ударов
"За пределами ПВО": на Украине забили тревогу после российских ударов - РИА Новости, 15.01.2024
"За пределами ПВО": на Украине забили тревогу после российских ударов
Украинские системы ПВО не могут сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "PolitБюро". РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T15:52
2024-01-15T15:52
2024-01-15T15:52
россия
олег стариков
служба безопасности украины
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "PolitБюро"."Во-первых, бомбы и снаряды системой ПВО сбить невозможно. <…> То есть они реально не сбиваются. <…> Количество у них (у России. — Прим. ред.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000", — признался он.Уникальная особенность российских планирующих авиабомб, добавил Стариков, заключается в том, что они позволяют атаковать противника без входа в зону действия ПВО."Эта бомба опасна тем, что ее бросают бомбардировщики за пределами действия наших ПВО. <…> Это оружие очень серьезное", — резюмировал он.Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20240115/zelenskiy-1921358214.html
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россия, олег стариков, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, су-34
Россия, Олег Стариков, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Су-34
"За пределами ПВО": на Украине забили тревогу после российских ударов
Экс-полковник СБУ Стариков: российские планирующие бомбы невозможно сбить
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Украинские системы ПВО не могут сбить ни одну российскую планирующую авиабомбу, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу "PolitБюро".
"Во-первых, бомбы и снаряды системой ПВО сбить невозможно. <…> То есть они реально не сбиваются. <…> Количество у них (у России
. — Прим. ред.) — десятки тысяч штук: ФАБ-500, ФАБ-250, ФАБ-1500, ФАБ-5000", — признался он.
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Уникальная особенность российских планирующих авиабомб, добавил Стариков, заключается в том, что они позволяют атаковать противника без входа в зону действия ПВО.
"Эта бомба опасна тем, что ее бросают бомбардировщики за пределами действия наших ПВО. <…> Это оружие очень серьезное", — резюмировал он.
Российская авиация активно применяет авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов.
В пресс-службе Минобороны 8 января сообщили, что российские бомбардировщики Су-34
поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ
на Краснолиманском направлении. Пилоты применили неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
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