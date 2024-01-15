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Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев - РИА Новости, 15.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:47 15.01.2024 (обновлено: 09:04 15.01.2024)
https://ria.ru/20240115/atykhaev-1921335038.html
Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев
Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев - РИА Новости, 15.01.2024
Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев
Актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:47
2024-01-15T09:04
культура
россия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале."Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям", - говорится в сообщении.Как отметили в студии, Атыхаев более 20 лет своей жизни посвятил работе в Bazelevs. Причина его смерти не раскрывается.Атыхаев снялся в нескольких фильмам франшизы "Елки", где исполнил роль дворника, работающего на Красной площади.
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россия
Культура, Россия
Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев

Сыгравший дворника в "Елках" актер Адылбек Атыхаев умер в 57 лет

© Фото : BazelevsКадр из фильма "Елки - 2"
Кадр из фильма Елки - 2 - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© Фото : Bazelevs
Кадр из фильма "Елки - 2"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале.
"Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям", - говорится в сообщении.
Как отметили в студии, Атыхаев более 20 лет своей жизни посвятил работе в Bazelevs. Причина его смерти не раскрывается.
Атыхаев снялся в нескольких фильмам франшизы "Елки", где исполнил роль дворника, работающего на Красной площади.
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