https://ria.ru/20240115/atykhaev-1921335038.html

Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев

Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев - РИА Новости, 15.01.2024

Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев

Актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2024

2024-01-15T00:47

2024-01-15T00:47

2024-01-15T09:04

культура

россия

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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале."Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям", - говорится в сообщении.Как отметили в студии, Атыхаев более 20 лет своей жизни посвятил работе в Bazelevs. Причина его смерти не раскрывается.Атыхаев снялся в нескольких фильмам франшизы "Елки", где исполнил роль дворника, работающего на Красной площади.

https://ria.ru/20240114/akter-1921305562.html

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