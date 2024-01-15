https://ria.ru/20240115/atykhaev-1921335038.html
Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев
Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев - РИА Новости, 15.01.2024
Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев
Актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале. РИА Новости, 15.01.2024
2024-01-15T00:47
2024-01-15T00:47
2024-01-15T09:04
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россия
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале."Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям", - говорится в сообщении.Как отметили в студии, Атыхаев более 20 лет своей жизни посвятил работе в Bazelevs. Причина его смерти не раскрывается.Атыхаев снялся в нескольких фильмам франшизы "Елки", где исполнил роль дворника, работающего на Красной площади.
https://ria.ru/20240114/akter-1921305562.html
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россия
Умер актер из "Елок" Адылбек Атыхаев
Сыгравший дворника в "Елках" актер Адылбек Атыхаев умер в 57 лет
МОСКВА, 15 янв – РИА Новости.
Актер Адылбек Атыхаев умер в возрасте 57 лет, сообщила студия Bazelevs в своем Telegram-канале
.
"Друзья, сегодня день глубокой печали. Двенадцатого января скончался Адылбек Атыхаев. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным, всем близким и друзьям", - говорится в сообщении.
Как отметили в студии, Атыхаев более 20 лет своей жизни посвятил работе в Bazelevs. Причина его смерти не раскрывается.
Атыхаев снялся в нескольких фильмам франшизы "Елки", где исполнил роль дворника, работающего на Красной площади.
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